El PS pregunta per què els duaners no cobren el 20%

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Gerard Alís vol saber per què no s’ha elaborat el reglament que ha de permetre destinar un percentatge de les sancions imposades per les infraccions al Codi de Duana a la jubilació dels membres del cos. El parlamentari ha entrar a Sindicatura diverses preguntes que hauran de ser respostes per escrit pel Govern.



Alís argumenta que fa 13 anys que la normativa hauria d’haver estat elaborada i demana si l’Executiu té previst realitzar-ho en els pròxims mesos. A més, recorda que hi ha sentències judicials que han posat en relleu l’incompliment que, a més, dificulta l’aplicació d’un dret del col·lectiu de treballadors que està recollit legalment.



El conseller general insisteix que «el Codi de Duana estableix (...) que el 20% de l’import de les sancions per infraccions a les disposicions legals en matèria tributària duanera forma part dels drets econòmics de les finances públiques com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de les millores socials dels funcionaris de Duana» i que s’establirà «per reglament la seva regulació i condicions d’aplicació». El conseller general remarca que el Codi de Duana «estipula que s’encomana al Govern l’establiment de les disposicions reglamentàries necessàries (...) dins un termini màxim de sis mesos».



A finals de mes, els duaners decidiran quines accions emprendre per seguir reivindicant el cobrament d’aquest 20%, que poden ser per la via de la justícia o de la pressió mitjançant una vaga de zel. La tercera via seria no fer res.