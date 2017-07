Notícia Vall d’Ansó (Osca) La vall pirenaica més fascinant, lloc estratègic durant segles La Vall d'Ansó, a Osca. Autor/a: TURISMO DE ARAGÓN

No cal sortir dels Pirineus per trobar un dels “pobles més bonics d’Espanya”. Ansó és una vall pirenaica aragonesa que limita amb França amb més de 50 quilòmetres, sent així un territori que, durant segles, va gaudir de privilegis com a indret estratègic.



La categorització com a un dels pobles amb més encant es deu en gran part al patrimoni cultural i també a l’arquitectònic. Quant a cultura, la vila conserva un dels vestits tradicionals més rics i variats del país, mentre que la seva festa d’Exaltació fou declarada com a Bé d’Interès Turístic Nacional.



Pel que fa a l’arquitectura, Ansó ha sabut conservar el seu casc urbà millor que ningú al Pirineu aragonès, sent declarat també com a Bé d’Interès Cultural pel Govern d’Aragó.