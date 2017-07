Notícia Una ombra al pati de l’Escola Meritxell El Cos de Voluntaris per la Natura i els usuaris del centre construeixen una pèrgola Inauguració de la pèrgola al pati de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, ahir. Autor/a: ANA / M. F.

Una pèrgola enjardinada que servirà per donar ombra a una zona del pati on els usuaris de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (Eensm) podran descansar. És el resultat de la col·laboració, per tercer any consecutiu, entre l’alumnat del Cos de Voluntaris per la Natura (CVN) i els usuaris de l’escola. L’estructura es va inaugurar ahir al matí, amb la presència dels responsables del centre educatiu i formatiu i del Comú de la Massana, que han destacat la importància de la col·laboració i el benefici mutu que suposa per a tots. També hi va assistir la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll.



Després de les accions realitzades a l’Eensm els dos últims anys, consistents en uns horts urbans i la millora dels jardins de l’escola de Meritxell, en aquesta ocasió es va optar per construir una estructura que pogués donar ombra a una part d’un dels patis del centre. La directora de l’Escola Meritxell, Celine Mandicó, va explicar que els treballs s’han fet de manera conjunta entre els usuaris de l’escola i els quatre joves que han pres part en aquesta edició del Cos de Voluntaris per la Natura, informa l’ANA.



Teoria i pràctica



Durant el curs, els joves reben formació tant teòrica com pràctica en matèria de jardineria, ramaderia i treballs forestals, perquè puguin gaudir d’una formació i obrir-se portes al mercat laboral o bé seguir estudiant. Mandicó va valorar de manera molt positiva la col·laboració, com també ho va fer el conseller de Medi Ambient del Comú de la Massana, Sergi Gueimonde.



Per la seva banda, el cònsol de la Massana, David Baró, va destacar que el projecte de col·laboració serveix per potenciar «el tracte humà» entre els alumnes del CVN i l’Escola Meritxell i també perquè els primers puguin fer pràctiques. A més, per a l’escola suposa que es puguin fer «coses noves» i millores al centre, va afegir el cònsol.



Gueimonde va recordar que el projecte del Cos de Voluntaris per la Natura actualment s’emmarca en el Pla Focus 16-20 del Govern per a la formació i ocupació de joves d’aquesta franja d’edat, enrte els 16 i els 20 anys.



En l’edició d’aquest any hi han pres part quatre joves, dels quals un conclourà la formació i s’espera que els altres tres la puguin completar l’any que ve.