Notícia Grandvalira inicia les retallades i disminueix un 20% el seu pressupost La societat gestora atenuarà de forma progressiva les inversions i reajustarà la plantilla temporal Una pista del domini esquiable de Grandvalira. Autor/a: GRANDVALIRA

La dissolució de Grandvalira no serà efectiva fins l’any 2019. Tot i això, els primers símptomes ja s’estan fent palesos. Des que es va anunciar el trencament, les dues societats que conformen la marca (Ensisa i Saetde) ja han començat a actuar de forma separada.



Però la dissolució comença a agafar encara més força després que dilluns passat –durant un consell d’administració–, la societat gestora de Grandvalira, Nevasa, aprovés un pressupost de cara a la propera temporada d’hivern un 20% inferior al consensuat en períodes anteriors.



Precisament, segons informa l’ANA, fonts properes a Nevasa asseguren que aquesta disminució respon a la voluntat d’anar invertint cada cop menys en la marca Grandvalira, ja que el seu futur és incert i encara no se sap si el nom i tot el que l’envolta perdurarà. A més, des de la societat gestora es creu que el pressupost d’enguany serà suficient per assolir les xifres de mercat que s’han fixat com a objectiu i que optimitzarà la despesa de la marca.



Els pressupostos de Grandvalira han anat variant al llarg dels anys, tot i això, sempre s’han mantingut al voltant dels cinc milions d’euros.



Els treballadors / Les fonts també asseguren que per ara es garantiran els llocs de treball de Grandvalira, ja que en un principi la plantilla fixa es mantindrà i només hi haurà un petit ajustament en la plantilla de temporada.



Per ara, des de Nevasa sempre s’ha mantingut que –arribat el moment– la trentena de treballadors que està sota la marca Grandvalira s’anirà traslladant a una de les dues societats: Ensisa o Saetde. Tot i que encara no s’ha arribat a especificar com es farà aquest traspàs ni com es decidirà qui es queda amb qui.



De fet, l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, va remarcar fa unes setmanes, durant una roda de premsa, que possiblement hi hauria mals de cap a l’hora d’escollir uns o altres treballadors, ja que molts posseeixen informació valuosa (com contactes d’inversors estrangers) i ambdues societats els voldran tenir.



Cada part invertirà per separat / Saetde i Ensisa han estat aportant cada temporada prop de mig milió d’euros cadascuna a Nevasa com a societats participants de Grandvalira. Però a partir d’ara, les entitats utilitzaran aquestes partides per potenciar les seves respectives marques.



Tot i això, segons s’especifica en els estatuts, el forfet de Grandvalira l’haurà de seguir comercialitzant Nevasa, de manera que l’objectiu fixat és que –com a mínim– durant la propera temporada d’hivern es continuï funcionant sense canvis: amb una central de reserves única i evitant en tot moment que el client en surti perjudicat, ja que la voluntat final de totes les parts implicades és fer una bona temporada d’esquí.



Compra d’Arcalís / Un dels projectes en solitari que està perseguint Saetde és la compra de l’estació d’Arcalís, situada a Ordino. Precisament, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, va anunciar dilluns que de cara a l’octubre s’obrirà un concurs per adjudicar les accions de Secnoa (societat gestora d’Arcalís) perquè així el guanyador pugui invertir en l’estació.