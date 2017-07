Notícia Rosselló afirma que l’INAF va buscar diners dels Pujol a BPA Panamà La declaració de l’exdirector financer confirma la denúncia que el Grup Cierco va fer a finals del 2016 Santiago de Rosselló, surt de la Batllia acompanyat de l’advocat de l’Institut de Drets Humans i de l’advocada d’Higini Cierco, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’exdirector financer de Banca Privada d’Andorra (BPA), Santiago de Rosselló, va assegurar ahir en seu judicial que l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) va participar en la cerca d’informació sobre la família Pujol a les oficines de Banca Privada d’Andorra (BPA) a Panamà. Segons fonts consultades, Rosselló va afirmar que la directora de l’INAF el setembre del 2014, Maria Cosan, va demanar al seu homòleg panameny, en aquell moment responsable de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamà, Juan Manuel Martans Sánchez, que portés a terme una inspecció a la filial panamenya amb l’objectiu de conèixer si la família Pujol hi tenia fons o valors.



Aquesta declaració confirmaria la versió que van explicar els Cierco en una demanda interposada contra l’INAF i contra l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) a finals de l’any passat i en la qual afirmaven que aquesta acció per part de les autoritats andorranes també estaria relacionada amb l’Operació Catalunya i les pressions rebudes per part de l’Estat espanyol per rebre informació bancària de l’expresident català i que haurien acabat amb la publicació de la nota del FinCEN el març del 2015. De fet, dita inspecció es va dur a terme per part de la Superintendencia el novembre del 2014 i no es va trobar cap compte de la família Pujol.



La declaració / Santiago de Rosselló va declarar ahir en qualitat de testimoni en el marc de la causa d’amenaces i coaccions que Higini Cierco i Joan Pau Miquel haurien rebut per part de policies espanyols per aconseguir dades de polítics sobiranistes catalans. La compareixença no va durar gaire més de 10 minuts, ja que ni la fiscal ni les advocades d’Higini Cierco van fer preguntes. Només el lletrat que representa l’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) va demanar a l’exdirector financer del banc si tenia coneixement que s’haguessin buscat també dades relacionades amb altres polítics catalans independentistes. Segons les fonts, Rosselló va apuntar que només tenia constància de l’interès per trobar informació sobre l’expresident de la Generalitat. L’advocat de la família Pujol, Jean-Michel Rascagneres, no va assistir ahir a la declaració.



Per la seva banda, el batlle instructor del cas, Manel Santolària, va ensenyar al testimoni un document que acreditaria la relació entre BPA i la Superintendencia per realitzar la inspecció esmentada i que suposadament hauria estat demanada per l’aleshores responsable de l’INAF, Maria Cosan. Avui serà precisament Cosan qui acudeix a la Batllia també en qualitat de testimoni per donar la seva versió dels fets.



Declaracions al Parlament català / D’altra banda, tant l’exagregat d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, Bonifacio Díaz, com l’actual, Celestino Barroso, es van negar a comparèixer, per segona vegada, davant la comissió d’investigació de l’Operació Catalunya al Parlament català.