Txarango tanca avui la festa major d'Escaldes També es podrà gaudir del Tradicional Ball de l'Esbart Santa Anna

Txarango seran els encarregats de tancar la Festa Major d’Escaldes-Engordany d’aquest any. El concert tindrà lloc aquesta mitjanit a l’aparcament dels Veedors i es podrà gaudir de manera gratuïta. Després, per als que encara tinguin ganes de festa, actuarà l’Orquestra Centauro al mateix indret.



Avui també destaca una altra actuació que és típica de la Festa Major de la parròquia escaldenca, el Tradicional Ball de l’Esbart Santa Anna, amb música dels Cobla Vents de Riella, format per dues formacions que van decidir unir-se per tirar endavant un ambiciós projecte musical en comú. L’exhibició tindrà lloc a la una del migdia a la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany.



Pel que fa a Txarango, grup nascut a Barcelona l’hivern de l’any 2010, està format per integrants originaris del Ripollès, Osona i la Garrotxa: Alguer Miquel, Sergi Carbonell, Joaquim Canals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Joan Palà i Pau Castellví són els seus noms. Però no van començar de manera tradicional. L’hivern de 2010 van gravar una petita maqueta, Vola i Nits amb Txarango, i només amb aquestes dues cançons van començar a recórrer els festivals de Catalunya i Espanya amb la gira Welcome to Clownia, fins a fer-se prou coneguts per a gravar el seu primer disc d’estudi.



El primer treball de Txarango va arribar l’any 2012, Benvinguts al llarg viatge, el qual va estar seguit de dues gires internacionals i de nombrosos guardons com el Premi Enderrock a Millor Disc el 2012, el Premi Enderrock a Millor Directe o el Premi Arc a la Millor Gira Internacional.



El grup també ha participat en moltes iniciatives per ajudar diversos col·lectius, com ara l’espectacle solidari S’enlaira per finançar una expedició de Pallassos Sense Fronteres als camps de refugiats del Líban.



Aquesta nit tocaran els temes més coneguts i de més recents, com les del disc El cor de la terra.