Notícia Gili pregunta sobre el servei a infants i joves en risc La consellera destaca l’augment de famílies amb problemes socials La conseller socialdemòcrata, Rosa Gili, al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va presentar ahir una sèrie de preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit mitjançant les quals vol aprofundir en el funcionament, mitjans i protocols que hi ha en el servei d’atenció a joves, adolescents i infants en situació de risc. La parlamentària creu que es tracta d’un àmbit en el qual cada cop hi ha més necessitats i, per tant, considera important poder saber si s’està oferint el servei adequat.



En l’escrit, la política escaldenca posa en relleu «l’augment més que considerable de famílies amb problemes socials». A més, remarca que cal tenir en compte «la importància», en aquests casos, «d’una intervenció d’ajuda i d’assistència la més ràpida, precoç i eficient possible».



En primer lloc, Gili demana a l’Executiu pel nombre de persones que es dediquen a l’atenció social d’aquests col·lectius (infants, adolescents i joves), sigui dins del ministeri d’Afers Socials o a altres departaments. També vol saber «de quina manera tenen distribuïda la seva feina» així com si estan assignats a centres escolars concrets o a altres espais com ara els Punts Joves. La consellera general vol tenir també dades concretes de la situació. Per això, demana que s’informi del nombre de joves, adolescents i infants atesos pels serveis socials els darrers tres anys (2014, 2015 i 2016) així com el primer semestre de l’actual exercici.



Gili també pregunta «quin és el protocol de seguiment que es fa per les persones que s’han acostat per iniciativa pròpia o d’altres als serveis socials» i si s’efectuen reunions periòdiques amb els responsables dels centres educatius, amb les famílies o amb els mateixos menors. Una altra de les qüestions plantejades fa referència a les accions d’informació, detecció i ajuda que es fan específicament als centres escolars.



Finalment, Gili demana si hi ha protocols específics per detectar casos i actuar, si es fa un seguiment de l’absentisme escolar en el cas dels menors de 16 anys i per l’accés al servei de rehabilitació comunitària o als serveis d’atenció a la drogodependència.