Demanda de la CASS per reclamar els deutes prescrits La parapública creu que la manca d'activitat de la Batllia els ha perjudicat Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va acordar ahir iniciar el procediment per presentar una demanda de responsabilitat administrativa per la «manca d’activitat de la Batllia que ha suposat un perjudici a la CASS a l’hora de reclamar deutes que es troben prescrits». L’acció respon al fet que l’entitat va entrar a la Batllia la reclamació d’un seguit de deutes de cotitzacions. La lentitud de la Batllia ha provocat que els fets hagin prescrit, motiu pel qual la parapública interposa ara la demanda.

En la sessió que va tenir lloc ahir també es van aprovar les simulacions realitzades pels actuaris d’Actense, que serviran de base per realitzar propostes per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions de jubilació. Aquestes propostes seran trameses al Govern durant el mes de setembre perquè siguin estudiades.



Així mateix, el consell d’administració també va aprovar una sèrie de millores en els procediments de l’àrea de control administratiu i la contractació d’una administrativa per cobrir una vacant a l’àrea de prestacions sanitàries. Finalment, també es va aprovar l’adjudicació de dos recursos tècnics pel departament de sistemes d’informació.