Els testimonis de l’agressió al gos estaran protegits

L’associació protectora d’animals Laika va demanar ahir a través de les xarxes socials que els testimonis de l’agressió al gos que es va produir dimecres passat es posin en contacte amb l’entitat per declarar davant de la justícia.



Segons afirma l’associació, els testimonis «estaran protegits i en cap moment sortiran les seves dades», a més, no hauran de declarar «davant de l’agressor». D’aquesta manera, la protectora espera que els qui van presenciar el maltractament puguin donar la seva versió per completar els fets i sostenir la querella particular que Laika ha presentat contra l’home.

L’agressió / Els fets es remunten a dimecres passat, quan un resident va ser detingut per maltractar el seu gos a la via pública. El ca es va voler escapar de l’agressor, i mentre fugia, va ser atropellat per un vehicle. Des de llavors, resta en un centre veterinari del Principat i es recupera d’un fort traumatisme cranioencefàlic, tot i que es recupera poc a poc.