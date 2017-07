Denunciat un andorrà per circular a 188 km/h

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment dilluns passat a la tarda un ciutadà andorrà de 20 anys en ser sorprès durant un control de velocitat al quilòmetre 7,5 de la carretera L-310, al terme municipal de Tàrrega. L’acusat conduïa un turisme a 188 quilòmetres per hora, quan la velocitat màxima permesa en aquesta via és de 90 quilòmetres per hores.



Davant els fets descrits, la policia va denunciar el jove per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. L’infractor haurà de comparèixer al jutjat de Cervera quan sigui requerit per l’autoritat judicial i serà jutjat i penat per la justícia espanyola.