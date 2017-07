Notícia Anyós serà el punt d’arribada i sortida Presentació de la setzena edició de la Travessa de la Massana i Ordino Autor/a: Comú de la Massana

La Travessa de la Massana i Ordino es disputa el 6 d’agost i comptarà amb tres recorreguts, per encabir tot tipus de corredors i fomentar la participació, també entre els més joves.



La sortida i l’arribada en aquesta edició estarà situada al poble d’Anyós. El recorregut més llarg i exigent és el vermell, que consta de 16 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell. Aquest traçat és puntuable per a la Multisegur Copa d’Andorra. L’itinerari blau és d’11 km i 900 m, i el verd de 3,5 km i 290 m. Aquest últim com a novetat en aquesta setzena edició es converteix en una cursa tipus gimcana per als més petits, que comptarà amb premis per a tots els participants. «Volem que els nens agafin el gust a córrer per la muntanya», exposa la consellera d’Educació, Joventut i Esports de la Massana, Natàlia Cusnir. Un altre dels elements novedosos és la tematització dels recorreguts amb les fons de les dues parròquies, trobant-se pel camí que completaran la del Mallol, Castellà, Taules i Font Verda. Les inscripcions ja estan obertes i la xifra màxima està limitada a 200.