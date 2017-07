Es complica l’opció de l’entrada d’un grup inversor forà a l’FC Andorra

El passat 18 de juliol, els socis de l’FC Andorra aprovaven per assemblea donar permís a la junta directiva a iniciar negociacions amb un grup inversor forà per arribar a un acord per realitzar un conveni de cara a la futura Llei de l’esport, que permetrà que hi hagin societats anònimes esportives. Però aquesta possibilitat es complica i l’acord es troba molt lluny.



Hi ha pendent encara alguna reunió a dues bandes, però arribar a una entesa a dia d’avui sembla més que complicat. Des de la directiva no estan convençuts de la proposta que es presenta des del grup inversor per agafar les regnes de l’entitat, amb el deute que es ve arrossegant d’etapes anteriors inclòs. Les converses no van com en un principi havien prosperat i per aquest motiu la junta pot donar per tancades les negociacions o bé deixar-les per a més endavant, perquè la Llei de l’esport no estarà aprovada com a mínim fins a finals del més de novembre, i des del Govern s’espera que sigui una realitat abans de concloure l’any. Els membres de la junta no volen que es produeixin precipitacions a l’hora de prendre una decisió d’aquesta transcendència, que en últim terme hauria de ser ratificada pels socis a través d’una assemblea.



Si finalment no s’arriba a un acord, l’FC Andorra haurà d’afrontar el futur amb el que té actualment, i sense estar supeditat a la gestió d’un grup inversor. Els socis van donar el seu vist i plau a mantenir les negociacions, però sempre i quan l’acord a que s’arribés fos beneficiós pel club, tant a nivell esportiu com també econòmic. El 18 de juliol, de la trentena d’abonats que hi havia a la trobada, només un va votar en contra i dos es van abstenir per donar via lliure a la directiva. La resta ho van fer a favor. En cas de continuar tot igual serà la directiva qui prendrà les decisions com fins ara, amb la paraula també dels socis a les assemblees. La possibilitat de convertir-se en societat anònima esportiva de moment quedaria aparcada.

Entrenador tancat / Una de les carpetes més importants que tenia obertes la junta de l’FC Andorra de cara al projecte de la propera temporada era escollir qui serà el director d’orquestra, l’entrenador. Aquest està tancat, però encara no s’ha signat el contracte i la directiva espera a que es produeixi la firma per anunciar el seu nom. Des de que va concloure el curs passat es van realitzar contactes amb diversos tècnics, però cap va fructificar per diferents motius. Uns dies abans d’iniciar la pretemporada per fi s’ha pogut arribar a un acord amb un entrenador que convenç.

Pujol, Font i Aláez seguiran sent jugadors tricolors