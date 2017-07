Notícia Tributs i Fronteres interposa 34 sancions durant el 2016 El departament recapta 281.505 euros en concepte d’embargaments durant l’any passat El ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, i el director general del Departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’àrea d’Inspecció del Departament de Tributs i Fronteres va interposar 34 expedients sancionadors i va recaptar 281.505 euros en concepte d’embargaments durant l’any passat.



Segons el director general del departament, Albert Hinojosa, aquestes dades estan dins de «la normalitat» si es té en consideració la grandària d’Andorra i el marc fiscal del país. Tot i això, va destacar que de cara a aquest i el proper any, Tributs i Fronteres mirarà de «consolidar la recaptació executiva mitjançant la generalització dels embargaments i la informatització».



De fet, Hinojosa va destacar que a partir d’ara es durà una gestió més «automatitzada» amb els bancs perquè els embargaments es puguin fer de forma més planera i eficaç, «ja que la majoria d’embargaments es fan a través dels comptes bancaris i fins ara s’havien de tramitar un seguit de documentacions i fer gestions força feixugues» que complicaven una mica el procés.



Altres dades / D’altra banda, durant l’any passat el departament va tramitar 2.554 requeriments a no declarants censats i 72 requeriments de comprovació formal emesos per quotes negatives. Tanmateix, va emetre 92 recerques dels obligats tributaris no censats i 50 liquidacions provisionals.



Pel que fa a les actuacions de frontera, la duana va realitzar 3.799 controls físics a la importació i l’exportació de mercaderies, 227 controls de mercaderies sensibles (contraban i control de llicències) i 57 actuacions de control en la lluita contra el frau fiscal.



A més, la duana va fer 985 controls de moviments de mitjans de pagament. En relació a aquesta darrera dada, el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, va destacar que les actuacions corresponen a l’obligació de declarar qualsevol quantitat superior als 10.000 euros quan es traspassa la frontera, una premissa que es va aprovar legislativament l’any 2014. També va matisar que cada cop s’està arribant «a un número de controls més estabilitzat» pel que fa a aquest àmbit.



Fer complir la llei / Les dades detallades es van fer públiques ahir durant el Consell de Ministres, on a banda d’exposar altres temes, es va presentar la memòria del funcionament del Departament de Tributs i Fronteres. Cinca va detallar que és el primer any que es presenta dita memòria i que aquest fet respon a la voluntat d’anar establint «la idea que l’Administració s’ha dotat de les eines per garantir que tothom compleixi amb les seves obligacions tributàries». A més, va puntualitzar que els controls que s’estan fent en cap moment són «un afany de recaptar o augmentar les sancions, sinó que és per seguir aquesta línia de complir amb les obligacions».



Previsions d’aquest any / De cara al que queda d’aquest any, el departament es proposa crear l’Agència Tributària Nacional (ATN). Si més no, preveu tenir enllestit principalment el desenvolupament legislatiu i reglamentari de l’agència. A més, vol millorar la gestió de l’IRPF aportant millores en aspectes detectats en l’anterior campanya, com l’accés a l’oficina virtual, l’actualització del DTF respon o la col·laboració amb els professionals, entre d’altres.



Finalment, el departament es marca l’objectiu de desenvolupar el control intern de tota l’àrea abans que arribi el 2018.



Eficàcia i eficiència / Al llarg de la presentació de la memòria, també es va remarcar que l’any passat es van fer un seguit de millores en relació a l’eficàcia i l’eficiència del departament. En concret, Tributs i Fronteres va fer una mitjana de 21 hores de formació a cadascun dels seus membres. A més, el 89% i el 92% de les devolucions en concepte de l’IGI i l’IRPF (respectivament) es van fer abans dels tres mesos.



Així mateix, el període mig de tramitació dels recursos dirigits al departament va ser de 54 dies.



Tasques fetes fins ara / D’altra banda, Hinojosa va voler emfatitzar les accions que s’han fet fins ara des de Tributs i Fronteres. Una d’elles és la creació de l’Àrea de Recaptació Executiva, així com el desenvolupament del procediment de constrenyiment (acords, diligències i pràctica de l’embargament), l’assistència al contribuent mitjançant cita prèvia i el programa d’ajut en línia Andrea.



En relació a aquest darrer fet, Hinojosa va destacar que durant l’any passat 1.508 persones van fer ús de la cita prèvia per a les declaracions de l’IRPF i que el 26% de les declaracions es van fer per Internet.