Notícia SDP acusa Marsol de ser un perill per al patrimoni Els polítics titllen de neoliberal l’equip de govern de la capital El Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Autor/a: ANDORRA TURISME

El comitè local de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) a Andorra la Vella critica la majoria que governa el comú, liderada per Conxita Marsol, i considera que «després d’un any i mig de controlar el Comú, DA fa retrocedir l’interès general de la parròquia» i que «és una amenaça per al patrimoni públic de la parròquia. La seva mentalitat neoliberal s’estén com una taca d’oli per tots els departaments del comú».



Per argumentar l’acusació, SDP recorda que «una de les primeres decisions [de l’equip de Marsol] va ser la de privatitzar el servei de recollida d’escombraries. (...) Ara, quan arriben les queixes sobre aquest servei, sobre l’estat dels contenidors, les úniques accions del comú han estat assenyalar la ciutadania com a culpable, titllant-la d’incívica, i alhora proposant la retirada dels contenidors en alguns carrers». El comitè local assegura que tornaria a fer el servei comunal.



Tampoc està d’acord amb el tancament de l’hostal de la Comella i opina que és un bon lloc per fer-hi el casino, en lloc del Centre de Congressos. «S’estima més privatitzar les sales per fomentar el joc i les màquines escurabutxaques (per no mencionar el tabaquisme)», diu el comitè local d’SDP. «No és coherent que publicitin Andorra la Vella com a destí de congressos i convencions ideal, mentre per un altre costat miren de treure’s de sobre aquestes instal·lacions», afegeix.



Un altre dard va per la intenció de vendre el terreny comunal del Ribaló, perquè «tenim l’obligació de deixar espais lliures a les noves generacions».



El comitè local d’SDP, del qual en són cares visibles Àngel Dalmau i Delfí Roca, conclouen que «les decisions del Comú d’Andorra la Vella són les típiques de la mentalitat neoliberal. Es tracta de desplaçar ingents quantitats de patrimoni públic cap a butxaques privades amigues, sigui en forma de privatitzacions de serveis, que continuem pagant entre tots, o sense posar-se guants, venent directament el patrimoni immobiliari o els terrenys comunals».