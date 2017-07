Les valls andorranes tenen mil històries per explicar i també molta història que, tot i estar explicada, no tothom té el gust de conèixer. Avui ens centrem en l’arquitectura de les esglésies, edificis abundants al nostre país, i, com no podia ser d’una altra manera, en l’habitual romànic andorrà. L’església de Sant Joan de Caselles de Canillo no n’és una excepció. Està situada a la sortida del nucli urbà canillenc, vers la carretera general 2, direcció França. Data aproximadament de finals del segle XI, principis del XII, tot i que algunes de les seves parts són posteriors. Tot i seguir l’esquema arquitectònic característic del romànic del país, una nau rectangular amb coberta de fusta, un absis semicircular i un campanar d’estil llombard, conserva dos porxos que van estar construïts pels volts dels segles XVI i XVII. S’ha d’entrar per sorprendre’s.