El Govern ho té clar: la unitat de radioteràpia «serà una prioritat»

El Ministeri de Salut té molts front oberts, i és que sembla que la reforma sanitària que està elaborant en conjunt amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) està portant més mals de cap dels que en un principi es pensava.



L’última desavinença sanitària en fer-se palesa ha estat el desacord del SAAS en relació al concurs públic que està preparant el ministeri per encabir una unitat de radioteràpia al país. El concurs estarà obert a entitats foranes. D’aquesta manera, una empresa privada podrà establir-se a Andorra amb la seva maquinària i gestionar l’estructura oncològica. Un fet amb el qual la direcció del SAAS no està gens d’acord.



Precisament, els mitjans de comunicació vam aprofitar ahir la presència del cap de Govern al ball de Santa Anna (celebrat a Escaldes-Engordany) per saber com veu l’Executiu tota aquesta picabaralla que s’està conformant al voltant d’una notícia que hauria de ser una de les més celebrades de l’any: la possibilitat que els malalts del país es puguin tractar de radioteràpia sense haver-se de desplaçar.



Al respecte, Martí va destacar la unitat de radioteràpia «serà una prioritat» i que malgrat que el concurs hagi pogut crear desavinences entre el centre sanitari i l’Executiu, aquest s’acabarà fent sí o sí, ja que «els hi devem a tota la gent del país que té càncer i a la seva família» que han de viatjar a l’estranger per rebre l’atenció que requereix una malaltia com aquesta.



A més, Martí no tem que la picabaralla pugui acabar amb la dimissió de la direcció del SAAS, ja que és una qüestió «d’Estat i ells [els directors] han de liderar la reforma sanitària».

Un dels noms que més sona a l’hora de postular-se com a guanyador del concurs és l’Institut Oncológic Baselga, tot i això, sembla que el Govern no ho té tan clar, i és que Martí va afanyar-se en remarcar que en cap cas hi ha res decidit, per tant, «no podem saber si serà el Baselga o no, ja es veurà».

Nou tanatori i sala de vetlles / El servei d’oncologia podria ubicar-se en el nou edifici que es vol construir al costat de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per acollir el tanatori nacional i la sala de vetlles. Precisament, Martí també va parlar ahir d’aquesta nova instal·lació. En concret, va destacar que en breu se signarà el conveni a tres bandes (entre el SAAS, el Govern i el comú escaldenc) per fer realitat «una demanda que la ciutadania venia reclamant des de fa temps».



Quan es parla del nou tanatori no es pot oblidar que Escaldes ha fet un gran gest de germanor, ja que com va recordar Martí, serà el seu comú l’encarregat de pagar la infraestructura, tot i que altres parròquies també se’n podran beneficiar. Al parer de Martí, aquest és un fet totalment lògic, ja que es tracta d’un servei que ha de ser «mancomunat».



Per la seva part, la cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, va destacar que el tanatori és una bona iniciativa i que respon «a les més de 600 signatures que ens van presentar els ciutadans al comú demanant que es fes la infraestructura». Tot i això, en cap cas va fer esment vers el fet que sigui la seva parròquia qui hagi de sufragar el tanatori quan els beneficiaris en seran uns quants.

Esquí escolar / D’altra banda, el cap de Govern també va parlar de la trobada que va mantenir l’Executiu dilluns passat amb les societats d’esquí del país i els comuns implicats. Martí va detallar que la reunió va anar molt bé i que de cara a la setmana vinent ell mateix i el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, enviaran una «carta personal» a les persones amb qui es van reunir «perquè facin una reflexió [en relació al futur de l’esquí] el més ràpid possible».