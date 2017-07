Els comuns pagaran el 3,5% dels espectacles pels drets d’autor

Els comuns pagaran a la Societat de drets d’autor i drets veïns (Sdadv) el 3,5% dels ingressos dels espectacles que organitzi o del cost de producció si es tracta d’esdeveniments gratuïts. Quant al que hauran de pagar els privats, dependrà dels metres quadrats dels locals. L’Sdadv va presentar ahir als seus socis les graelles de preus.



Durant l’assemblea de l’Sdadv celebrada dimarts al vespre, la societat va comunicar «el punt en el qual es troben les negociacions amb els usuaris del material musical i que s’han tancat els acords amb el Govern, comuns, Associació de Bancs Andorrans (ABA), locals nocturns, estacions d’esquí i grans superfícies i centres comercials.



Segons la societat, «els acords s’han aconseguit perquè l’Sdadv i aquests col·lectius d’usuaris han mantingut reunions en les quals s’ha respost a les seves inquietuds i s’han acordat les condicions de contractació amb. La intenció de l’Sdadv és tancar acords amb els altres col·lectius d’usuaris de material musical abans que finalitzi el 2017».



La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, que ha estat la portaveu dels comuns davant la negociació amb l’Sdadv, va recordar ahir que la primera proposta que els van fer era «exagerada», ja que era d’un 7,5%. A principis de juliol ja es van reunir i es va parlar d’una rebaixa considerable, fins al 4,5%. Finalment, els comuns pagaran només el 3,5%.



A l’assemblea també es va aprovar l’avantprojecte de pressupost 2018 de la societat, «que s’ha reduït considerablement, i abans de l’esperat, el percentatge destinat a les despeses administratives, que ha passat d’un 40% a un 35%. Això implica que el percentatge de royalties a repartir entre els titulars de drets d’autor i drets veïns s’incrementarà».



A més, s’ha incorporat un nou membre al Consell d’administració de l’Sdadv, Juli Barrero, com a representant del grup d’obres plàstiques i fotogràfiques. Encara falta un representant del grup d’organitzacions de radiodifusió.



32.000 € en subvencions per a sis projectes / La Societat de drets d’autor i drets veïns (Sdadv) va aprovar una partida d’uns 32.000 euros per finançar diversos projectes d’artistes andorrans relacionats amb la música.



Els cinc projectes que se n’han beneficiat, segons es publica al BOPA, són els següents: un taller de rap per a joves del país, 3.500 euros; el rodatge del video clip Diuen Diuen, del disc Els País dels Nans Cabuts, de Lluís Cartes, 6.000 euros; per al projecte del grup Hysteriofunk, 7.764,25 euros; per a l’àlbum Andorra Mountain Songs, de Landry Riba, 6.900 euros; per gravar els videoclips Prison Kin i Living Waves, del grup Persefone, 6.300 euros, i, finalment, per al projecte Coral Cor Rock d’Encamp, 1.600 euros.



L’any passat, l’Sdadv va subvencionar el projecte audiovisual Dones, de l’Esbart Sant Romà, el videoart documental al tercer capítol de Life is Flow i els videoclips Hysteriofunk forma, i l’any anterior, els projectes Tales From Behind the Mirror, Poesia Visual i Memòries.