Notícia El festival d’orgue ja és major d’edat L’esdeveniment, que tindrà lloc a l’agost, inclou vuit concerts i vuit activitats paral·leles L’arxiprest de les Valls, el cònsol menor d’Andorra la Vella i el director artístic del festival, ahir. Autor/a: ANA / M. J.

El Festival Internacional Orgue&nd compleix 18 anys. Una majoria d’edat que celebra amb de novetats, entre les quals hi ha la programació de més concerts i activitats paral·leles, com visites guiades al Centre Històric d’Andorra la Vella amb la possibilitat de gaudir d’un concert de 30 minuts. La cita cultural tindrà lloc al mes d’agost sota el fil conductor del lema Somnis.



En total, s’han programat vuit concerts i vuit activitats complementàries, segons va avançar ahir el director artístic del festival, Ignacio Ribas. El director va especificar que en aquesta edició el pressupost ha augmentat fins als gairebé 30.000 euros, gràcies a una major implicació del Comú d’Andorra la Vella, que se suma a la d’altres col·laboradors com la Fundació Crèdit Andorrà.



El cònsol menor de la capital, Marc Pons, va anunciar que la col·laboració pot derivar en un conveni «per a les properes edicions» per promoure «el patrimoni», els vessants «educatius i culturals» i, fins i tot, que es pugui valorar en un futur incloure l’estudi de l’orgue a l’Institut de Música. A més, es pretén que la col·laboració pugui destinar-se al manteniment de l’orgue de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, intentant implicar també a altres actors en aquestes ajudes, segons informa l’ANA.



El programa



El festival començarà el 9 d’agost amb un repic de campanes manual a càrrec del grup Amores, que acompanyarà després Ignacio Ribas en l’estrena de la seva composició El jardí suspès a l’església de Sant Esteve. El repic tindrà lloc a les 21.15 hores i es podrà escoltar a la plaça Príncep Benlloch i, tot seguit, es podrà assistir al concert de Ribas, una «meditació sobre el planeta que habitem», va aclarir el compositor.



El següent concert serà el dissabte 12 a les 21.30 hores a l’església de Sant Esteve i anirà a càrrec d’Olivier Vernet i Cédric Meckler, que repeteixen per segon any consecutiu.

En tercer lloc, l’espectacle tindrà lloc en un escenari nou, el Museu del Tabac. Serà el dijous 17 d’agost a les deu de la nit i anirà a càrrec de l’organista Aaron Ribas i la percussió de Josafath Larios. El repertori serà de danses populars espanyoles dels segles XVII i XVIII.



Dissabte 19 tindrà lloc a les 21.30 hores la proposta Músiques de la llum a l’església de Sant Esteve, de la mà de l’organista Ignace Michiels.

El dimecres 23 l’organista Susana García Lastra oferirà el concert Contrastos a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana.



El dijous 24 es recuperarà el cinema amb el film La terra de tots amb la interpretació a l’orgue de Lukas Grimm, un especialista en improvisació sobre cinema mut.

L’últim concert serà el que tindrà lloc el dissabte 26 a l’església de Sant Pere Màrtir, amb la interpretació a l’orgue de Francesco di Lernia i al corn alpí Carlo Torlontano, en una proposta «única i original».



Entre les activitats paral·leles, es recuperen les classes magistrals i visites als orgues.



Ribas va explicar que continuen les converses amb el Ministeri de Cultura per al reconeixement patrimonial dels orgues.