4 i 5 anys de presó pel padrastre i l’avi que van violar una menor de 14 anys

El Tribunal de Corts va condemnar ahir a cinc anys de presó ferma, 12 anys d’expulsió del Principat i 12 anys de prohibició de mantenir cap contacte amb la víctima a un padrí que va abusar sexualment de la seva neta de 14 anys en diverses ocasions. La Justícia acusa l’avi d’un delicte major continuat d’actes sexuals a una menor que s’agreuja pel fet que l’agressor vivia amb la menor –de fet en tenia la custòdia–, així com pel fet que n’és família directa de sang.



També per al mateix delicte agreujat per conviure amb la víctima el tribunal va condemnar també al padrastre de la nena a quatre anys de presó, dos dels quals condicional, a condició de no contactar amb la menor durant quatre anys. A més, en aquest cas, l’exparella de la mare haurà d’indemnitzar l’agredida amb 6.000 euros.



La sentència del Tribunal de Corts s’allunya de la petició que feia la Fiscalia que demanava 15 anys de reclusió per al padrastre per dos delictes de violació continuada i set anys de presó per un delicte major d’abús al padrí. A més, requeria l’expulsió dels dos homes del Principat i que se’ls prohibís acostar-se a la víctima durant un període mínim de 12 anys, a més d’una indemnització de 20.000 euros. Per la seva banda, les defenses reclamaven l’absolució dels dos homes.

El relat dels fets / Durant el judici la menor va explicar que tot va esclatar el febrer del 2012 quan la Policia la va atendre després de fugir de casa en reiterades ocasions. La jove es va desfer i va explicar als agents que patia abusos per part de l’avi matern, que tenia la custòdia de la menor. La víctima va assegurar que no era la primera vegada que patia una agressió sexual, sinó que quan tenia sis anys la va violar el que llavors era la parella de la mare.



Durant el judici, la jove va relatar que jugaven a fet i amagar amb el seu germà i la parella de la mare. Llavors, l’home s’amagava amb ella en un traster. En dues ocasions, l’acusat li hauria tocat els pits i la vagina, li hauria baixat els pantalons i l’hauria penetrat. Durant la vista, l’acusat va negar els fets.



Després de les vacances d’estiu, al setembre, els nens van tornar a l’escola i els seus professors van veure que els nois estaven desatesos. Per això, els treballadors socials van donar la custòdia dels menors als avis materns. La nena va destacar que la relació amb ells era bona fins que va entrar a l’institut i, llavors, va començar a patir abusos per part de l’avi, que li tocava les parts íntimes per sota de la roba. Aquests abusos van durar fins que la jove ho va denunciar tres anys després. La noia no ho havia explicat abans perquè tenia por tant de l’avi com de l’exparella. Després de denunciar els fets, la víctima va ser ingressada en un centre per a menors.