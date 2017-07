El Govern no es posiciona sobre la mort de l’os de Naturlandia

El cap de Govern, Toni Martí, va destacar ahir que el Ministeri de Medi Ambient està fent «una bona feina» en relació a la investigació que gira al voltant de la mort de l’os Torb de Naturlandia. Tot i això, no va voler detallar si el Govern emprendrà o no accions administratives contra els responsables dels trets que van abatre l’animal, ja que és un tema «que està judicialitzat, i fins que no es tanqui tota la instrucció administrativa que està elaborant l’Executiu, no decidirem si s’ha d’imposar una sanció o no».



En tot cas, Martí va assegurar que no s’ha d’anar «a buscar cap delicte», doncs el que cal «és recollir tota la informació necessària per esclarir el que va passar».



D’altra banda, el ministre portaveu, Jordi Cinca, va puntualitzar ahir durant la roda posterior al Consell de Ministres que el Govern «té les competències que té» i que, per tant, l’encarregada de decidir si s’ha comès o no un delicte haurà de ser la Justícia. A més, va especificar que en les properes setmanes s’espera tenir la instrucció tancada.