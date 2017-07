Notícia Estany de les Abelletes Destí de pescadors com a excusa per la primera ruta de senderisme Estany de les Abelletes Autor/a: El Periòdic

A tot aquell que estimi la natura pirenaica que l’envolta però que encara no tingui el valor per engrescar-se en una ruta de senderisme massa complicada, ja sigui per falta d’hàbit o per poca habilitat; encara queden opcions. I no cal sortir del Principat.



Una ruta senzilla és la que arriba fins a l’Estany de les Abelletes, ubicat al Pas de la Casa, a la parròquia d’Encamp. Té una longitud de 800 metres i s’hi pot arribar en poc més d’una hora. Llavors l’única preocupació serà gaudir de l’eixordador silenci i la calma que dona el llac. Aquest, molt popular entre els pescadors per la seva població de salmons de font, es troba a la capçalera de la conca del riu del Pas de la Casa, justament fent de frontera natural amb França. És per aquest motiu que l’estany està dividit en dos països.