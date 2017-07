Notícia La ubicació exacta de l’heliport, les trajectòries i els vials, al setembre Torres diu que l’informe de viabilitat econòmica no estarà enllestit però assegura que el projecte no és deficitari El terreny de les Tresoles, on està previst construir l’heliport nacional. Autor/a: ANA

el projecte de l’heliport nacional segueix endavant, malgrat les reiterades crítiques de l’oposició. Així ho va explicar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que va indicar que a mitjans del mes de setembre, després de la Diada de Meritxell, ja tindran una «idea clara d’on estarà exactament la ubicació de l’heliport dins de la unitat d’actuació, amb les trajectòries d’enlairament, i els vials que faran falta». Segons va manifestar el ministre, el Govern està «treballant molt intensament» per tirar endavant el projecte i també de cara el setembre ja comptaran amb els informes que han de determinar l’impacte acústic de la instal·lació i la climatologia de la zona .



Pel que fa a l’informe sobre la viabilitat econòmica del projecte que en diverses ocasions han reclamant tant des del Partit Socialdemòcrata (PS) com des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i que hauria de determinar quantes persones realment utilitzarien el servei i, per tant, si l’heliport és rendible i necessari per al país, el responsable d’Ordenament Territorial va admetre que el setembre encara no el tindran, ja que «les coses a vegades no són com vol la oposició». «Els treballs demanen una feina, una seriositat, i no es poden fer d’un dia per l’altre», va sentenciar.



Els progressistes, però, dubten que l’heliport aporti creixement econòmic i els socialdemòcrates calculen que la infraestructura costarà fins a set milions més del que l’Executiu ha anunciat. Per aquests motius, creuen que l’informe esmentat és necessari i previ a la resta de passos de la construcció de l’heliport. També els liberals escaldencs es van posicionar al respecte deixant clar que estan a favor de la construcció de la infraestructura però totalment en contra que es faci a la zona de Tresoles per les molèsties que ocasionaria, diuen, als veïns, que també han mostrat el seu rebuig a la proposta. Uns arguments que comparteixen també socialdemòcrates i progressistes. El titular d’Ordenament Territorial, però, està convençut que es tracta de la millor zona i ja en més d’una ocasió ha manifestat que si aquest terreny es descartava, no se’n proposaria cap altre.



la rendibilitat de l’heliport / En el mateix sentit, i contestant als neguits exposats per tots els partits de l’oposició, Torres va assegurar que «evidentment serà una infraestructura que no suposarà cap dèficit per l’Estat». «Nosaltres construirem la infraestructura i després traurem a concurs l’explotació de les línies», va afegir tot augurant que «segurament tindrem empreses que vulguin portar les línies», de manera que el concurs, preveu, no quedarà desert.



Des de l’Executiu deixen clar que es tracta d’una infraestructura «necessària per al país» perquè «és una altra porta d’entrada al Principat i nosaltres estem treballant per poder aconseguir-la i que sigui una realitat», tal com també s’ha fet, va insistir, «per disposar de l’Estació Nacional d’Autobusos, que dona una altra imatge a la gent de fora que ens visita». «Intentem que aquestes infraestructures de transport que són les que ens donen la imatge de cara a l’exterior estiguin en bones condicions», va afirmar.



Canvis en la distribució de la zona / Amb tot, el responsable d’Ordenament Territorial va exposar que «sempre hi ha coses a rectificar». A tall d’exemple va explicar que «posarem unes zones de càrrega i descàrrega a proximitat» i també «una altra zona de càrrega i descàrrega de passatgers al costat de l’edifici del COEX» per tal de facilitar el moviment a les persones que utilitzin el nou servei de transport.



L’aeroport d’Andorra-La Seu / Paral·lelament, des del Govern estan treballant per atreure l’atenció de diverses companyies que puguin operar a l’Aeroport d’Andorra-La Seu i portin turistes fins al Principat. En aquest sentit, el ministre Torres va informar que encara no tenen novetats pel que fa a la validació del sistema GPS instrumental que ha d’afavorir l’aterratge i enlairament dels vols. Malgrat això, el titular de la cartera va avançar que hi ha una companyia interessada que visitarà el Principat la setmana que ve per presentar el seu projecte per explotar les línies de cara a la següent temporada si s’habilita l’operativa amb GPS.