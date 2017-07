Notícia Les microproduccions agrícoles i artesanes ja són una vintena Els productes es promocionen en un catàleg conjunt Un dels vins que produeix el celler lauredià Casa Auvinyà.. Autor/a: celler casa auvinyà

Les microproduccions agrícoles i artesanes d’Andorra es van començar a promocionar de manera conjunta, a fires i esdeveniments, l’any 2012. Només hi havia cinc productes, i cinc anys després ja són una vintena. Els productes són propostes que contribueixen a configurar la «identitat del país», va valorar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, segons informa l’agència ANA.



Durant aquest lustre, s’ha creat una marca col·lectiva i una imatge corporativa conjunta, sota el concepte de producte d’alçada. La vintena de microproduccions autòctones, amb embotits, melmelades, vins, carns o licors, entre d’altres propostes, es promocionen ara en un catàleg conjunt. A més, hi ha un parell de microproductors que s’hi podrien afegir aviat, fet que demostra que no s’ha tocat sostre i que la voluntat és que el catàleg s’hagi d’ampliar cada any. Actualment «hi ha molta creativitat» dins l’àmbit alimentari però també en d’altres, com el dels cosmètics, va afegir la ministra.



Del catàleg se n’han editat 3.500 exemplars, però també hi haurà l’edició en línia en diferents idiomes. «No deixa de ser un aparador, una excusa per fer d’altres activitats per promocionar els productes autòctons», va comentar el director d’Agricultura, Landry Riba, durant la presentació.



Per contribuir a la promoció i fer augmentar la xifra de la vintena de productors adherits sota la marca, s’ha creat un grup de treball interdepartamental, integrat per Agricultura, Sanitat, la Duana, l’Oficina de Marques o Comerç.



El president de l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA), Xavier Coma, va plantejar la importància de «donar valor als productes autòctons» i «consolidar la marca Andorra», sobretot «en els temps que corren», tenint en compte l’acord d’associació que s’està negociant amb Europa i que, durant els propers 20 anys, s’encamina a anar buscant fórmules per reduir la dependència del tabac dins del sector.