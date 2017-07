La plataforma de Soldeu es pot retardar per les al·legacions de Viladomat

L’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, ha presentat al·legacions al projecte de la plataforma esquiable de Soldeu. En un inici, Ensisa preveia iniciar les obres de la infraestructura de cara «a mitjans de la setmana que ve», un cop es tinguessin tots els informes i es tanqués el període d’exposició pública, almenys així ho va destacar ahir el director general de la societat, David Hidalgo. Tot i això, fins que el departament de Medi Ambient no analitzi les al·legacions i doni una resposta concreta, els treballs de construcció no es podran iniciar.



Ensisa ja preveia que la família Viladomat presentés arguments en contra de la plataforma. I malgrat aquesta trava, Hidalgo va remarcar que la voluntat és seguir amb el calendari previst i «arribar a temps» per acollir les finals de la Copa del Món d’esquí alpí del 2019. En total, s’estima que les obres tinguin una durada de 18 mesos.



El detonant / La declaració d’interès nacional de la plataforma ha portat molts mals de cap. De fet, ha estat un dels detonants de la dissolució de Nevasa i del consegüent trencament de Grandvalira. Al respecte, Hidalgo va lamentar que s’hagi «polititzat» la construcció de la infraestructura i que s’hagi allunyat de «la realitat empresarial». Considera que és una construcció de país i que es va fer pensant en el benefici conjunt de Grandvalira, sense fer distincions entre les dues societats que la formen (Saetde i Ensisa).



A més, Hidalgo va puntualitzar que en altres ocasions s’han realitzat iniciatives en el sector de Saetde, «com les millores que es van fer d’accés a França», i que en cap moment això es va veure de forma negativa, «doncs es va concebre com una oportunitat per a tot el domini i es va pensar en tot moment en els clients, un aspecte que darrerament s’ha perdut de vista».

Hidalgo també va voler recordar que Ensisa serà l’encarregada de sufragar la plataforma, per tant, «és normal que en part també sigui qui més se’n beneficia, tot i que com hem comentat en diverses ocasions, però qui en sortiria guanyant és el conjunt».

El futur dels treballadors / Una de les incògnites que hi ha en relació a la dissolució de Nevasa és què passarà amb els treballadors de la societat. Al respecte, Hidalgo va destacar que aquests han d’estar «tranquils, perquè tenim molt present que avui en dia la marca Grandvalira ha arribat fins on està gràcies a ells, per tant, seguiran formant part d’una de les dues societats». Tot i això, encara no se sap com es farà el repartiment o com se solucionarà a nivell de contractacions.

Actuacions separades / D’altra banda, Hidalgo va reconèixer que des «del primer dia que es va conèixer el futur escenari de Grandvalira», Ensisa ja va començar a prepara les seves accions en solitari. De la mateixa manera que ho va fer Saetde, ja que fa unes setmanes va anunciar algunes de les iniciatives que vol perseguir, com la compra de l’estació d’Arcalís.

Tot i això, Hidalgo va puntualitzar que durant els dos propers anys el forfet haurà de continuar sent conjunt, per tant, «encara hi ha un període de normalitat i de transició» que permetrà estudiar com s’han de fer les coses un cop s’estableixi la dissolució. Tanmateix, va puntualitzar que des de sempre «hi ha hagut una certa competitivitat entre Saetde i Ensisa, l’únic que canviarà ara és que cada societat tindrà més presència».



Esquí escolar / En relació al neguit que ha mostrat Saetde pel que fa als preus dels forfets de l’esquí escolar, Hidalgo va remarcar que des d’Ensisa es «respecta l’acord verbal» que es va fer en el seu moment i que cal «apostar» per aquesta activitat, «ja que som un dels únics països que podem dir que tots els nostres infants practiquen l’esquí, i això s’ha de mantenir».