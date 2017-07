El juny registra un 4% més de visitants que el 2016

El mes de juny van entrar al país un total de 580.681 persones, el que representa un augment del 4% respecte el nombre de visitants que es van registrar el mateix mes de l’any passat, segons les dades publicades ahir pel Departament d’Estadística. Concretament, les xifres mostren que l’increment més elevat va tenir lloc entre els turistes –aquelles persones que pernocten al Principat– amb un 7,5% més d’afluència que durant el sisè mes del 2016, el que suposa un total de 151.970 visitants. Pel que fa al excursionistes –no pernocten al país– el nombre durant el juny va ser de 482.711 persones amb un increment del 2,9%. Per país de residència, van presentar un creixement del 4,3% els visitants espanyols, del 3,5% els francesos i del 5,1 % els visitants d’altres procedències.

Unes xifres que coincideixen, segons va manifestar ahir el portaveu de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, amb les dades d’ocupació del mateix mes que encara van ser més positives.



Concretament, van pujar un 14,5% respecte el mateix període de l’any passat. Malgrat la diferència entre les dues xifres, va apuntar Ara, «el que està clar és que la tendència positiva coincideix». Els últims mesos, va afegir, especialment pel que fa als caps de setmana, «les sensacions són bones». De fet, va calcular que a les parròquies centrals els caps de setmana l’ocupació frega el 80%, unes bones xifres que entre setmana disminueixen. «És habitual que passi», va reflexionar el portaveu de l’UHA, «malgrat que ens agradaria que entre setmana pugessin una mica més».



Les bones sensacions també es confirmen amb les dades acumulades, ja que des de principis d’any els visitants han augmentat un 2,7% mentre que els dels darrers dotze mesos creixen un 2,6%. Quant als turistes, des del gener han augmentat un 4,9% i en els darrers 12 mesos, un 6,4%. Respecte als excursionistes, des del començament de l’any han crescut un 1,4% i en els darrers dotze mesos, un 0,6%.

Els motius / El motiu principal dels visitants, tant per als turistes (76%) com per als excursionistes (26%), són les compres. Quant al tipus d’allotjament dels turistes, els apartaments turístics, els aparthotels i els hotels representen un 80%, amb una clara majoria dels hotels de tres i quatre estrelles. Finalment, per parròquies, Andorra la Vella és qui va rebre més turistes el juny, amb un 35%, seguida d’Escaldes-Engordany, amb un 16%, i la Massana, amb un 15%.