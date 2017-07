El quart de Pal es reuneix amb els consellers generals

Els veïns del quart de Pal es van reunir a principis d’aquesta setmana amb els grups parlamentaris de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) i el Partit Socialdemòcrata (PS) per traslladar-los els neguits que tenen en relació a la nova urbanització de Prats de Rei i la xarxa antidespreniments que es col·locarà per protegir les residències de la zona.



Tant SDP com PS estudiaran la informació que els han traspassat els veïns, i un cop analitzada, decidiran quines preguntes entraran al Consell General per aprofundir més en el tema. Al respecte, la consellera del PS, Rosa Gili, va destacar ahir que malgrat que encara han de mirar la documentació, segurament preguntaran sobre les prioritats que s’han seguit per instal·lar la xarxa, qui les ha marcat o quin procediment s’ha establert, per saber si ha estat «l’adient».

La visió del comú / D’altra banda, el cònsol major de la Massana, David Baró, va destacar ahir que la xarxa ja va ser autoritzada pel Govern en el seu moment i que hi ha tot un seguit d’informes tècnics que aproven la construcció, per tant, la seva instal·lació seguirà endavant.



Tot i això, el cònsol també va remarcar que és totalment «lícit» que els veïns de Pal s’hagin volgut trobat amb els consellers generals per traslladar-los el seu neguit i per mirar de demanar més informació a l’Executiu en relació a tot el projecte.