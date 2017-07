Marc Castellsagué, l’escollit per l’FC Andorra com a entrenador

L’FC Andorra no només fa una aposta per la joventut al terreny de joc, sinó també a la banqueta. Marc Castellsagué serà l’entrenador per a la pròxima temporada. És qui ha convençut la directiva per ocupar el càrrec, després que haguessin contactat anteriorment amb altres futuribles.



Va néixer a Llerona fa 29 anys i el curs passat va ser segon entrenador del Girona FC B, equip que va ser rival dels tricolors. Té una àmplia experiència sobretot en categories inferiors, on ha dirigit a l’Espanyol, Manlleu, Premià i Mollet. La campanya 2015-16 va ser tècnic sub-14, sub-15 i sub-13 de la Federació de Futbol de Kazakhstan. «Pel perfil que té, jove i amb ganes, pot encaixar molt bé amb la filosofia del club», assegura l’entrenador de l’FC Andorra, Albert Ferré, que està segur que podrà «treure profit dels joves que tindrem aquest any, que és l’aposta que estem fent al club».



Per ocupar el càrrec sobre la taula «hi havia vàries opcions, però creiem que aquesta és la més adequada. Té un coneixement contrastat de la categoria i és una persona que sap molt de futbol». La seva experiència fa que tingui «un seguiment molt gran del futbol formatiu els últims anys», que es podrà aprofitar si es pensa en reforços forans: «Apostem cent per cent pels jugadors d’Andorra i pel jovent. No anirem a buscar fora alguna cosa que ja tinguem al país».

Sebas i Pedrós marxen / Qui no seguiran la pròxima temporada a l’equip són Sebas Gómez i Jordi Pedrós, que no renoven. Sebas sumava cinc temporades a l’FC Andorra, les tres últimes com a capità. La seva marxa es produeix «sobretot per un tema familiar. Són molts viatges durant molts anys i arriba un moment de prendre decisions respecte a la vida personal», afirma el jugador, que se n’anirà a la Lliga Nacional a les files de la UE Engordany. Com a tricolor les ha vist de tots colors. El moment esportiu més important va ser «el segon ascens que vam aconseguir a Primera Catalana, perquè després del descens de l’any anterior l’equip estava predestinat al fracàs, per com estava econòmicament el club i la baixa d’alguns jugadors importants. Però ens vam aixecar i vam fer una gran temporada que va acabar amb un ascens molt treballat», mentre que el pitjor record és «el cop dur que va ser la pèrdua de l’Emili Vicente. Tot el grup que formem el club ens vam unir per acabar el que ell havia començat, però al final no vam poder assolir l’ascens».



Els darrers anys el club ha estat com una muntanya russa, però sempre ha tirat endavant. També al terreny de joc, ja que «el secret d’aquest equip és el vestidor. És on se sustenta tot, perquè a dia d’avui el club compta amb poca massa social, no té estadi propi i juga en categories que no són elevades. Al vestidor hi ha molta companyonia i en el dia a dia també amb els pocs aficionats que en venen a veure». En el pròxim projecte destaca que «s’aposti per la gent jove i del país, que es vagin fent i consolidant, per tenir una base de cara al futur». Tot i que no seguirà jugant a l’FC Andorra, sí que continua vinculat a l’entitat. Serà el nexe d’unió entre la plantilla i la directiva.



Ferré destaca de qui fins ara ha estat el capità «la seva gran implicació que ha mostrat en tot moment durant tots aquests anys. Li donem les gràcies per tot el que ha fet per l’FC Andorra i el que ha aportat». Quan es va plantejar que hi continués vinculat «no ens ho vam pensar dues vegades, perquè tothom que demostri la implicació que ha mostrat ell té les portes del club obertes». Un altre que no renova és Pedrós. Ho fa també per raons personals. Com el conjunt tricolor, jugarà al grup 2 de la Primera Catalana, amb el CF Balaguer.