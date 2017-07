Segueix la connexió georgiana

El VPC tindrà canvis significatius a la plantilla. Davant les baixes que es produeixen arriben reforços. El primer forà que arriba és el georgià Bejan Mtchdelidze, un segona línia polivalent que arriba del Maillau, de la Federal 2.



Els últims anys l’equip, i la selecció, s’ha nodrit de jugadors georgians, que sempre han mostrat una ràpida adaptació. El nou fitxatge, de 29 anys, 1,94 metres i 132 quilos, «aportarà l’experiència d’haver jugat en una categoria important», exposa un dels entrenadors, Jonathan Garcia, que amb la seva incorporació busquen «a algú a la davantera amb pes i experiència». Mtchdelidze arriba amb l’objectiu de «guanyar el campionat i pujar. Ha de ser obligatori per a mi i pel club», assegura, i espera en un futur també poder jugar amb la selecció. Aquest és el primer fitxatge, després de la tornada de jugadors que havien estat al club com Canturri, Freissinet, Tremols, Junqueiro i Fité. Les baixes de l’equip són les de Robbiani, Simon, Tau, Dickens i Dordan.



La plantilla comptarà amb l’ascens al primer equip de vuit juniors. El nou president, Paul Alieu, que també compta amb fitxa de jugador, assenyala que «hem perdut bastants jugadors», fet que provoca que s’hagin de realitzar més incorporacions, sobretot dos tres quarts, i més també amb la lesió de llarga durada d’Abelló. Per marcar objectius, «hem d’anar poc a poc i veure quin grup tindrem i com seran els equips», i si es lluita per una cosa o una altra «ja es veurà durant la temporada».

L’inici de la pretemporada serà el 9 d’agost. El VPC disputarà tres amistosos a l’Estadi Nacional abans de començar la lliga el 24 de setembre, amb un rival que encara no es coneix perquè ni el calendari ni els grups estan encara confeccionats. El primer serà contra l’AS Barguillere el 2 de setembre, i li seguiran el dia 9 amb el Carmaux i el 16 amb el Manresa. Aquesta pròxima temporada el VPC tindrà samarreta nova, que serà tricolor, com la bandera d’Andorra. És reversible, i a l’altra cara és el segon equipament, negre amb les franges dels colors del país.