Notícia El ‘Retaule de Sant Ermengol’ afegeix ‘La batalla d’Albesa’ La nova direcció de l’obra popular recau en Xavier Piguillem Una de les escenes més aplaudides del ‘Retaule de Sant Ermengol’: el miracle de la pluja. Autor/a: TONY LARA

El Retaule de Sant Ermengol, de la Seu d’Urgell, es representarà del 5 al 12 d’agost al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. Aquest any, es compleixen els 60 anys de la primera representació del Retaule i el Patronat ha considerat que seria bo celebrar-ho amb la incorporació d’un nou quadre escènic a l’espectacle: La batalla d’Albesa.



L’autor del Retaule és Esteve Albert i Corb i, de tant en tant, s’incorpora alguna escena del text original. Amb La batalla d’Albesa ja seran 11 els quadres plàstics que conformen el Retaule de Sant Ermengol que es pot veure actualment. La nova escena explica un dels episodis de la joventut d’Ermengol i ens situa a l’any 1003. Un jove compte Ermengol que torna victoriós d’Albesa després de salvar l’Urgell de l’amenaça del cabdill cordovès Abd al-Malik.



L’episodi serà el segon quadre escènic de l’espectacle i el seu to serà molt més teatral, amb més diàleg entre els actors i un nodrit nombre d’actors i actrius fent de gent del poble.



El Patronat del Retaule de Sant Ermengol, que vol donar cada any més dinamisme a l’espectacle, ha decidit escurçar l’escena de l’Enterrament del bisbe i, amb aquesta modificació, s’ha aconseguit afegir una escena sense allargar massa la representació, ja que tan sols durarà cinc minuts més.



La direcció artística del Retaule també canvia. Després de dues edicions sota la direcció de Joan Hernàndez, aquesta any la responsabilitat serà de Xavier Piguillem, director la Companyia Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà.



Activitats paral·leles / Un dels actes paral·lels que tindran lloc per commemorar l’aniversari és una xerrada relacionada amb la incorporació de la nova escena i que parlarà sobre el Comte Ermengol I d’Urgell (el de Còrdova), la batalla d’Albesa i la ràtzia a la Catalunya del segle XI. Aquesta anirà a càrrec del doctor en història de la Universitat de Barcelona i especialista en fons àrabs Josep Suñer Arce, i tindrà lloc el 10 d’agost a les vuit del vespre, a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell.



Una altra de les novetats d’aquest any és el canvi d’hora d’inici de l’espectacle que passa a ser a les 22.30 hores, en lloc de les deu de la nit. La modificació s’ha acordat segons el resultat de les enquestes realitzades durant l’any passat per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i en el marc d’un estudi que realitza sobre la cultura popular a l’Alt Urgell. De les enquestes, una de les propostes del públic era modificar l’hora de començament de l’espectacle i que es tornés a fer a les 22.30 hores tal i com s’havia fet ja fa uns anys.



Les entrades per veure el Retaule de Sant Ermengol es poden comprar i pagar per internet, a través de la pàgina web de l’espectacle, o comprar als punts de venta habituals a la Seu d’Urgell, Andorra i Puigcerdà.