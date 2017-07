Notícia Costa vol saber quant costaria el rescat del Túnel d’Envalira El liberal constata que és l’única infraestructura per la qual es paga peatge Ferran Costa. Autor/a: MARICEL BLANCH

El conseller liberal Ferran Costa ha entrat una pregunta escrita a Sindicatura per conèixer el cost que suposaria per l’erari públic un «hipotètic» rescat per part de l’Estat de la concessió del Túnel d’Envalira. El Govern l’haurà de respondre.



Costa recorda en el text que aquesta infraestructura que permet evitar circular pel Port d’Envalira va ser inaugurada fa 15 anys, concretament el 26 de setembre del 2002. Davant d’aquest fet i del greuge comparatiu pels residents i treballadors del Pas de la Casa respecte de la resta del país, ja que és l’únic túnel de peatge del Principat d’Andorra, Costa vol saber el cost d’un «hipotètic» rescat de la concessió.



El conseller general del Grup Parlamentari Liberal (GPL) Ferran Costa creu que «ha arribat el moment de posar sobre la taula les opcions de les quals disposa Govern per evitar continuar amb aquest greuge 15 anys més» i ha afegit que «un bon punt de partida seria conèixer quin cost tindria el rescat de la concessió del Túnel d’Envalira per saber si l’Estat la pot assumir».



Altres infraestructures / Després de la posada en servei del Túnel d’Envalira de 2.890 metres de longitud, al país s’han inaugurat altres túnels que en cap cas han sigut de peatge. L’un és el Túnel de les Dos Valires de 2.910 metres (inaugurat el juliol del 2012) i catalogat pel cap de Govern com a «l’obra civil de més envergadura que s’hagi fet mai» permanentment la connexió de les parròquies d’Encamp i la Massana a través de dos tubs unidireccionals.

L’altra infraestructura és el túnel del Pont Pla de 1.260 metres (inaugurat el 2006) que permet accedir als vehicles procedents de les Valls del Nord directament a les parròquies centrals i que ha suposat una important descongestió viària de la CG-3.