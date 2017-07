Notícia Gili pregunta pels protocols i tractaments dels diabètics La parlamentària demana per aspectes tècnics i tractaments Rosa Gili. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha presentat una sèrie de preguntes que el Govern haurà de respondre de forma escrita mitjançant les quals vol ampliar la informació sobre el seguiment que es fa al país d’aquells malalts afectats de diabetis.



La parlamentària socialdemòcrata ha explicat que les preguntes, per una banda, «s’interessen per aspectes més tècnics, com ara els protocols de seguiment de la salut d’una persona hospitalitzada, l’atenció de cara als infants o per si es posseeix o no una màquina d’analítiques». Després, ha indicat, «hi ha altres més relacionades cap al tractament» perquè «ens arriben algunes veus que ens diuen que no sempre es pot fer el tractament més adequat per a la persona».