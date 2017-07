Notícia Bonet demana l’informe de la CASS sobre les noves tarifes La consellera independent requereix documentació sobre els reemborsaments Sílvia Bonet. Autor/a: EMILIO PRENAS

La consellera general independent Sílvia Bonet ha presentat una demanda d’informació a Sindicatura per obtenir l’informe que ha elaborat la CASS sobre la proposta de tarifes de responsabilitat que s’han començat a aplicar a diverses prestacions sanitàries, entre les quals hi ha les analítiques.



Alhora es demana si existeix cap altre informe que hagi elaborat el Consell d’Administració en el qual es facin altres recomanacions sobre modificacions en els reemborsament de les prestacions sanitàries que es cobreixen per part de la CASS.



Les dades del primer trimestre del 2017 indiquen un augment en la despesa generada per la majoria d’actes sanitaris, fet que demostra que el dèficit sanitari segueix sense control i no existeix coneixement dels factors que provoquen aquest augment continuat, segons la parlamentària.



Bonet considera que caldria publicar informació sobre indicadors de salut de la població, recursos dedicats i riscos sanitaris i relacionar-los amb la despesa sanitària i així poder analitzar com s’utilitzen els recursos i els efectes sobre les polítiques de salut.