Notícia 27 estudiants al Campus de la llengua catalana L’espai ajuda a la descoberta general d’Andorra Els participants del campus del 2015. Autor/a: ANA

La setzena edició del Campus universitari de la llengua catalana, organitzat pel Govern i l’Institut Ramon Llull, començarà dilluns. 27 estudiants de català a l’exterior tenen l’oportunitat de millorar la seva competència lingüística i els seus coneixements culturals. La immersió tindrà lloc entre el lloc del 31 de juliol i el 6 d’agost a Canillo.

L’any 2002 es va iniciar l’experiència del Campus universitari de la llengua catalana, amb l’acord que van subscriure els governs d’Andorra i el de les Illes Balears. L’any 2003, l’Institut Ramon Llull s’hi va afegir com a organitzador conjuntament amb el Govern d’Andorra.

El campus ha resultat ser una eina docent útil en un marc distès d’estiu on l’assignatura de la llengua catalana té un perfil més pràctic gràcies a la convivència dels estudiants amb parlants nadius de diverses variants dialectals, l’afegit de fer nous companys de classe i comptar amb la renovació i preparació constant del professorat del campus. Un professor el posa l’Institut Ramon Llull, i l’altre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

El campus afavoreix la coneixença sociopolítica, cultural i econòmica dels diversos indrets on s’hi desenvolupa. Enguany, la primera setmana ha tingut lloc majoritàriament a la ciutat de Girona i la setmana andorrana té com a epicentre Canillo. El campus ajuda a la descoberta general d’Andorra en ple estiu entre persones amb educació universitària.

Al llarg d’aquests 15 anys d’experiència ininterrompuda hi han assistit majoritàriament grups de 30 estudiants però, en alguna edició, només s’han aconseguit 26 o 27 alumnes. Per la qual cosa, unes 440 persones han participat ja del campus universitari. Enguany s’hi sumen 27 estudiants més, i per primer cop hi participa una estudiant d’origen xinès.

Els estudiants reben 30 hores de classe de català durant 15 dies, a més d’assistir a conferències i a activitats culturals de renom. Una d’elles serà el concert gratuït del cantautor valencià Andreu Valor, programat per al dimecres, a la plaça del Prat del Riu de Canillo, a les 22 hores.