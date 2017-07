La nova avinguda del Fener s’obre després de set mesos «molestos»

Després de set mesos d’obres «molestes», l’avinguda del Fener ja està oberta a la circulació. Així ho va anunciar ahir el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet. I és que el mateix cònsol va reconèixer que durant un període tan llarg de treballs, al final, el soroll, la pols, els talls de circulació i tot el que es deriva d’unes obres com aquestes acaba molestant als veïns de la zona. Tot i això, un cop acabada, la visió dels ciutadans ja és més positiva.



De fet, Calvet va remarcar que a partir d’ara l’avinguda es convertirà segurament en un «atractiu» molt potent «i passarà a formar part del centre comercial de la parròquia, fins i tot, potser més que Carlemany». I és que amb totes les millores que s’han fet, s’espera que el carrer sigui un dels accessos principals d’Escaldes.



El cònsol menor també va destacar que el període dels treballs s’ha allargat una mica degut al mal temporal de l’hivern i els dies de molta afluència de turistes, aquests dos fets van obligar a parar les obres durant més de 20 dies.

Descripció de les obres / Els treballs de millora de l’avinguda han tingut un cost de gairebé dos milions d’euros i s’han sufragat a tres bandes, entre el comú (1.848.041 euros), Andorra Telecom (86.250 euros) i Capesa (52.318 euros).



Les obres han tingut diverses fases. La primera va consistir en renovar la xarxa d’aigua potable i la xarxa d’aigües pluvials i residuals des del carrer Picó fins el carrer de la Unió. A més, també es van soterrar les canalitzacions d’Andorra Telecom. Un cop fetes aquestes millores, el comú va passar a embellir tota l’avinguda del Fener i alguns dels carrers adjacents. En concret, s’ha substituït tot el mobiliari urbà, l’enllumenat i l’arbrat, millorant així l’aspecte global de la via.



Segons va destacar l’arquitecte de les obres, Marc Monega, la part més complicada dels treballs va ser la relacionada «amb la renovació de les xarxes d’aigua potable i fluvials, ja que va implicar soterraments i les tasques van ser feixugues».



S’ha pensat més en els vianants / Calvet també va destacar que la nova avinguda s’ha fet pensant sobretot en els vianants. Per aquest motiu, s’han eixamplat les voravies (deixant un vial de 3,4 metres d’amplada) i s’han millorat els accessos per a les persones amb mobilitat reduïda.



També s’han plantat 60 arbres autòctons i tres oliveres al llarg dels diferents carrers de la zona, així com 36 fanals LED, contenidors de reciclatge soterrats, bancs, papereres, expenedors de bosses per a excrements de gossos i semàfors a la part alta per millorar l’accés dels veïns, tant si accedeixen des d’Andorra la Vella com des del carrer de l’Obac.



A més, s’ha decorat l’avinguda amb uns seients de cautxú reciclat de color taronja i s’han pavimentat els accessos dels carrers perpendiculars recuperant els antics adoquins de la casa Roda per marcar el canvi de carrer.

Nou aparcament / A banda de les millores comentades, la zona del Fener també compta amb el nou aparcament de les Bordes de Cal Prat, situat a la confluència amb el carrer de la Unió. Dit aparcament ja està obert als ciutadans i compta amb 25 places per a turismes, una d’elles reservada a persones amb mobilitat reduïda.



A més, el comú ha construït un parc infantil d’uns 200 m2 a la zona del Fener que compta amb bancs, gronxadors, dos motlles, un sorral i una font d’aigua.

Treballs al carrer Sant Antoni / Tot i això, les obres de la zona encara no han acabat. Ja que de cara al setembre es preveuen iniciar els treballs de prolongació del carrer de Sant Antoni que es troba perpendicular a l’avinguda del Fener. Tot i això, les obres seran menors i només duraran uns tres mesos.



L’objectiu és remodelar un vial de 100 metres que tindrà doble sentit de circulació i que permetrà entrar a la parròquia des de la carretera de l’Obac i a la inversa. D’aquesta manera, juntament amb la nova vinguda del Fener, es pretén descongestionar el trànsit del carrer de la Unió, un dels més transitats del país.