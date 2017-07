Notícia Seixanta participants al Camí Hidroelèctric d’Engolasters Des del Museu d’Electricitat destaquen la bona acceptació de les activitats Un moment de la visita al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, aquest dijous a la nit. Autor/a: ANA / J.R.

L’arribada de l’estiu porta una de les activitats més clàssiques de FEDA per aquestes dates, com són les visites nocturnes al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, una de les quals va tenir lloc aquest dijous al vespre. Aquesta activitat està encabida en les Nits d’estiu dels museus, concretament de FEDA Cultura, i va destinada a ensenyar indrets desconeguts amb un al·licient atípic, en aquest cas, la foscor.



La guia del MW Museu de l’Electricitat, Joana Teixeira, va destacar la bona acceptació que tenen aquest tipus de visites, ja que aquest any s’ha decidit només realitzar una sessió per dia –a diferència d’altres anys en què se’n feien dues–, però en contrapartida s’ha ampliat l’aforament fins a les 60 persones. Teixeira va remarcar que «ja tenim llista d’espera en algunes visites de l’agost perquè presenten aspectes més nous, mentre que d’altres més clàssiques com la visita al camí funcionen perquè són més conegudes».



En aquest sentit, la guia també va posar en relleu que, fins ara, la majoria de persones que assistien a aquest tipus de visites eren del Principat. Tot i així els darrers anys aquesta tendència s’ha anat equilibrant, ja que «s’ha fet molta publicitat fora de les nostres fronteres i això ajuda al fet que vingui gent de fora a interessar-se específicament en les visites».



El recorregut es va iniciar a la casa dels guardes d’Engolasters, on els visitants van poder veure el motor de l’antic funicular i van conèixer els detalls d’aquesta eina. L’itinerari va prosseguir fins a la vàlvula de capçalera que es troba descoberta i va utilitzar-se del 1934 al 1994, seixanta anys d’història elèctrica que els visitants van trobar d’allò més curiós.



Un cop allà, el camí continuà cap a les galeries subterrànies del dic, on el guia d’Engolasters va explicar les diferents funcions que duien a terme els treballadors de la zona. Precisament, l’entramat subterrani va estat un dels elements que més va satisfer als visitants ja que, segons va explicat Teixeira, «aquesta part només es pot veure fent la visita i de nit té un plus».



La visita va finalitzar a la part alta de la presa, on els assistents van tenir l’oportunitat de fer un mos i també de gaudir de les vistes del llac sota la llum de la lluna. D’altra banda, el pròxim 26 d’agost hi haurà una nova visita al Camí Hidroelèctric amb la participació de la narradora, actriu i titellaire Assumpta Mercader, per tal d’explicar diverses llegendes sobre Engolasters als nous participants. Les visites continuaran fins al pròxim 22 de setembre i aniran alternant el MW Museu d’Electricitat i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters. A més, la darrera visita comptarà amb un factor novedós, com és la teatralització de l’activitat ambientant el museu als anys 30, informa l’ANA.



El Camí Hidroelèctric d’Engolasters forma part de les quaranta activitats que es van proposar fa poc mes d’un mes, durant la presentació de les Nits d’estiu dels museus.



Altres propostes que s’han dut a terme dins aquest marc cultural i que encara es poden repetir fins al setembre, han estat la visita nocturna a la ruta del ferro o a Santa Coloma. Una de les activitats més destacades va estar la Nit de Rap a la Farga Rossell el passat u de juliol, una proposta que ja porta quatre anys fent-se i que sembla funcionar a l’hora d’apropar la cultura i els museus al públic més jove. Van participar els grups locals Systemap System i Barber Shop, entre d’altres.