La Seu d'Urgell celebra el 25è aniversari de Barcelona '92

Demà es compliran 25 anys de la cerimònia inaugural de la prova olímpica d’eslàlom d’aigües braves de 1992, que va situar la Seu d’Urgell al mapa mundial de l’esport com a subseu de Barcelona’92. La competició es va desenvolupar els dies 31 de juliol i 1 i 2 d’agost al llavors estrenat Parc Olímpic del Segre. La sala de Sant Domènec es va omplir aquest dijous per a l’acte commemoratiu de l’aniversari, que va comptar amb la presència, entre d’altres, del director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional, Pere Miró, informa RàdioSeu.



Ara fa 25 anys, Miró era el director general adjunt del Comitè Olímpic Organitzador de Barcelona’92. En l’acte a la Seu, l’actual dirigent del COI es va mostrar il·lusionat per aquesta commemoració ja que, va assegurar, fora de Barcelona és l’acte de més transcendència que ha organitzat un municipi per recordar aquelles dates. En aquest sentit, Miró va recordar que durant els Jocs va mantenir un contacte molt directe amb la Seu i va elogiar la determinació que va mostrar la ciutat. Alhora, va destacar que encara avui «haver format part de Barcelona’92 és una credencial que obre portes», ja que el COI el segueix considerant com un excel·lent model d’organització.



Les conseqüències / L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, va recordar que «va ser un moment molt especial» i que «ha tingut conseqüències evidents en la Seu d’avui», ja que s’ha seguit treballant perquè el Parc del Segre «segueixi sent avui un espai integrat a la ciutat, continua sent una instal·lació esportiva d’altíssim nivell, amb centres de tecnificació, i també és una instal·lació turística». Batalla va remarcar també que el recinte olímpic segueix acollint competicions del màxim nivell, com ara les finals de la Copa del Món d’aquest any i, l’any 2019, els Mundials de piragüisme. També va mencionar que la Seu tornarà a reviure l’esperit olímpic l’any vinent amb l’organització dels Special Olympics, juntament amb Andorra la Vella.