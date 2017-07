El comú externalitza el servei de neteja del Pas de la Casa

El consell de comú d’Encamp va aprovar ahir sis modificacions urbanístiques i de servei. Una d’elles és l’externalització del servei de neteja del Pas de la Casa. L’adjudicació s’ha fet a l’empresa Feper SLU i el contracte durarà quatre anys per un import total de 642.216 euros, segons informa l’ANA.



El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va matisar que la decisió s’ha pres perquè «molta gent s’ha jubilat i s’ha arribat a la conclusió que val més la pena externalitzar el servei que contractar nova plantilla fixa». El cònsol també va voler destacar que el seu és el primer comú que externalitza el servei de neteja.



Pel que fa als empleats fixes comunals que hi havia treballant al Pas de la Casa, a partir d’ara passaran a donar el servei a Encamp, «regularitzant així la plantilla per donar un servei òptim», va afegir Torres.

Altres aprovacions / Un altre punt que es va aprovar i que afecta al Pas de la Casa és l’adjudicació de la redacció del projecte de remodelació del carrer de Sant Jordi, en el tram comprès entre el carrer de les Abelletes i el carrer de les Pistes, a l’empresa UTE Josep Adserà Grifé-Gerard Adserà Barral per un import total de 3.553 euros. També es va adjudicar al mateix equip la redacció de la remodelació de la plaça de l’Església del Pas de la Casa i entorns per 6.165 euros. Aquests projectes s’entregaran a l’octubre, i la de cara a l’any que ve, les empreses podran començar les obres.

D’altra banda, el comú va adjudicar la redacció del projecte de la nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) del Pas de la Casa. L’empresa guanyadora ha estat Ecosistemes SA, i el cost de la redacció és de 38.815 euros, amb un termini d’execució de tres mesos. Al respecte, Torres va matisar que fins l’any que ve no construiran «aquest dipòsit per abastir en plenes condicions a la població d’aigua potable durant els mesos més secs».

Accions d’urbanisme a Encamp / En un altre ordre d’aprovacions, el comú va donar el vistiplau per arreglar el tram de voravia de l’avinguda Joan Martí, a la zona de l’aparcament de Terres Primeres, on s’encreua amb el carrer de la Vena. Actualment, la voravia queda interrompuda i obliga als vianants a baixar a la calçada. La intenció és allargar-la perquè els ciutadans no hagin de fer aquest gest. De fet, Torres va argumentar que la zona «és un punt negre que tenim i creiem que l’havíem de solucionar».



Les empreses podran presentar-se al concurs públic fins a mitjans de setembre i de cara a la tardor l’obra ha d’estar acabada. A més, des del comú d’Encamp se segueix implantant el pla de soterrament de contenidors durant aquest mandat. El cònsol va destacar que aquest any ja se n’han soterrat en tres zones i ara s’han començat els treballs a la zona del xamfrà del pont de les escoles (passeig de Mojácar).