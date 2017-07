El MoraBanc incorpora tota una roca per al joc a la pintura

Envergadura per al joc interior. El BC MoraBanc Andorra incorpora al pivot polonès Przemek Karnowski, que tindrà al Principat la primera experiència en el bàsquet professional.



Tindrà la difícil tasca de substituir a Giorgi Shermadini, que les dues últimes temporades va ser el nucli del joc de l’equip. Però les característiques d’un i altre són força diferents, perquè mentre el georgià era espgiat i habilidós, el polonès és tota una roca i pura potència física. És dels que es fan respectar a la pintura. Mesura 2,15 metres i té només 23 anys. Prové de la Universitat de Gonzaga, on la temporada passada va sumar de mitjana 12,2 punts per matx, amb un 58.8% d’encert en el tir de dos, i atrapava 5,8 rebots en els 39 partits que va jugar a l’NCAA. Aquest any va rebre el premi Kareem Abdul-Jabbar com a millor pivot del bàsquet universitari. Amb els Bulldogs de Gonzaga ha estat cinc anys, patint en el quart una lesió a l’esquena després d’haver disputat només cinc enfrontaments. És internacional per Polònia i al seu país va jugar al MKS Katarzynka Torun, l’SMS PZKosz Wladyslawowo i el Siarka Jezioro Tarnobrzeg.



El director general del MoraBanc, Francesc Solana, el va veure jugar a als Estats Units a les lligues d’estiu i el va convèncer. «Tindrem un jugador amb gana, amb ambició, que ve a jugar al joc interior. Ens aportarà rebot, però sobretot és un gran passador», assegura. Es tracta d’un pivot «molt gran, d’envergadura i corpulencia, que viurà la seva primera experiència professional a Europa després de ser campió amb la seva Universitat. Un fet prou important».