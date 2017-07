Negociació aturada

Tot seguirà igual. Si més no, en els propers mesos. Les negociacions entre l’FC Andorra i el grup inversor forà no van prosperar i queden del tot aturades com a mínim fins que no vegi la llum la nova Llei de l’Esport. Les condicions de l’acord no convencien i l’entitat tricolor decideix no donar cap pas endavant més en aquesta via.



La darrera reunió mantinguda entre la directiva i els representants del grup inversor van evidenciar que les intencions d’uns i altres estan molt allunyades. «Hem decidit aparcar totes les negociacions sobre un conveni amb els possibles inversors, perquè la llei encara no està clara com serà i ens movem per la prudència. Un cop estigui feta veurem el que hem de fer i serem molt curosos, sempre pensant en els interessos del club», assenyala Albert Ferré, president de l’FC Andorra, que no vol que sorgeixin problemes en un futur. «No podem assumir el risc perquè no sabem com estarà legislat» i per tant, «no volem fer cap pas endavant en aquests sentit fins que no estigui tot ben clar».



L’entrada d’un grup inversor, que es feia càrrec del deute de l’entitat, suposava una injecció econòmica important, fent-se càrrec del deute que arrossega el club d’etapes anteriors. Tot i així, la junta directiva compta amb alternatives per fer quadrar el pressupost. «El tema econòmic està delicat, però sempre hem tingut un pla B amb què treballar. Sabem la subvenció que tenim i els diners que necessitem aplegar per tirar endavant», i en aquest sentit estan en converses amb empreses que els puguin donar un cop de mà econòmicament. «Estem fent feina per a que els patrocinadors confiïn en el projecte», assegura Ferré, perquè la intenció és «sobretot no generar més deute».

Altes i baixes / Qui no serà jugador de l’FC Andorra la pròxima temporada és Aleix Cisteró, que decideix no renovar i acceptar l’oferta presentada per l’FC Santa Coloma. Qui el substituirà a la posició de lateral esquerre és Joan Cervós, jugador format al club i que la temporada passada jugava a l’Associació Esportiva Josep Maria Gené. És internacional sub-21, igual que l’altra alta que ahir es confirmava. El migcampista Àlex Villagrasa tornarà a vestir de tricolor, després que la campanya passada fos cedit a l’FC Santa Coloma. El projecte que s’està confeccionant aquest estiu passa per rejovenir la plantilla amb futbolistes del país. «La nostra aposta és clara. Anem cap a tenir el màxim nombre de jugadors d’Andorra, i si són gent vàlida no hi ha d’aver cap problema amb la seva edat», assegura Ferré.