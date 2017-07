UP crea una comissió per als danys de la fauna salvatge

Unió de Pagesos ha plantejat durant el transcurs d’una assemblea a Esterri d’Àneu la creació d’una Comissió de Treball per fer un seguiment acurat dels danys produïts per la fauna protegida i la cinegètica i «intentar definir estratègies per posteriorment plantejar-les a l’administració».

Josep Carles Vicente, responsable d’Organització d’UP, ha dit que el sindicat vol «aglutinar el número més gran de ramaders de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran» per buscar solucions al que defineix com «una problemàtica comuna». Vicente ha aprofitat per criticar la «nefasta gestió» que es fa de l’agrupament de ramats a la muntanya per prevenir atacs de l’ós, perquè aquesta pràctica «potencia l’abandó d’unes zones de pastures i posa massa pressió ramadera en d’altres».

El portaveu d’UP ha remarcat que l’assemblea «pren un especial relleu» després que, fa dues setmanes, l’atac d’un ós a una ovella va fer estimbar tot un ramat i va causar la mort de més de 200 ovelles a Lladorre, al límit fronterer amb l’Arieja. És la mortaldat més alta provocada fins ara pels plantígrads en una sola envestida. Per al sindicat, aquest cas «manté el debat obert sobre la gestió de la fauna salvatge i la capacitat de càrrega del territori de les espècies reintroduïdes».

El sindicat vol que l’administració presenti un estudi sobre «el nombre màxim d’óssos que les muntanyes de l’Alt Pirineu i Aran poden assumir sense que aquests suposin cap problema per als animals ni per a les persones».

Conveni turístic /Aquesta nova crítica dels ramaders del Pirineu a l’alliberament de fauna salvatge coincideix precisament amb el fet que, la setmana passada, la Generalitat, a través del projecte Piros Life, va presentar un conveni amb el Consorci de les Valls d’Àneu per convertir l’ós en un «reclam turístic» al Pallars Sobirà. En aquest acte, el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, va dir que volen «promocionar la zona on viuen els óssos com un hàbitat natural ben conservat i amb gran atractiu turístic i ambiental».