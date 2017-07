Escaldes es marca una nova fita: l’accessibilitat

El Comú d’Escaldes-Engordany s’ha marcat la fita de dotar de més accessibilitat la parròquia i millorar la circulació de les seves vies. I darrerament, sembla que l’està complint.

Divendres passat, Escaldes va inaugurar la nova avinguda del Fener, que segons la corporació, es convertirà en una de les zones més transitades, tant a nivell de vianants com de vehicles. I ara, el comú es proposa avaluar la possibilitat que el carrer de la Peletera pugui tenir sortida cap a Sant Jaume. L’objectiu principal és poder donar una altra via d’accés a aquesta zona, ja que segons el cònsol major de la parròquia, Marc Calvet, «hi viu molta gent» i «se’ls ha de donar més vies d’accés».



Però les mesures no acaben aquí, i és que el comú també està «pendent» de dur a terme un seguit d’actuacions a la zona de l’escola Peletera «per poder ordenar una mica més el circuit dels pares i alumnes» que van als centres educatius. En aquest sentit, Calvet va destacar ahir que l’objectiu és que el carrer que porta a les escoles porti a Sant Jaume per així poder «fer un bucle», ja que si ara hi hagués «qualsevol desgràcia» a la zona, només hi hauria un accés i, per tant, és important donar-li una «sortida».



Precisament, aquesta voluntat de donar continuïtat del carrer de la Peletera cap a Sant Jaume és una de les promeses electorals que Demòcrates per Andorra portava al seu programa de cara a les eleccions comunals d’Escaldes-Engordany. Tot i això, Calvet va recordar que més enllà d’aquestes actuacions, «el projecte més important» que tenen previst és la construcció d’un nou aparcament a la part alta de la parròquia.