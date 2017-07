Notícia Canillo confia que la plataforma s’iniciarà en breu El comú assegura que s’han seguit tots els passos «correctament» El cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila, ahir. Autor/a: ANA / M.M.

El cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila, va assegurar ahir que el procés per engegar les obres de construcció de la plataforma esquiable de Soldeu continua «amb total normalitat». Palmitjavila va confirmar que durant el període d’exposició pública, que es va tancar divendres passat, es van rebre al·legacions de la família Viladomat, màxim accionista de Saetde. De fet, aquestes al·legacions ja s’han transmès al Govern, que ja està estudiant si s’estimen o no. El procés de construcció queda ara a l’espera d’aquesta resposta, que en principi es donarà la setmana que ve, segons informa l’ANA.



En aquest sentit, el cònsol menor va remarcar que el comú ha «seguit tots els passos correctament» i que per tant tot el projecte de construcció està «dins la normalitat» i podrà continuar el calendari establert perquè el 2019 la plataforma esquiable sigui una realitat. Palmitjavila també va indicar que el comú no té cap pla be, perquè «es creu amb el projecte actual hi ha moltes ganes de tirar-lo endavant». És per això que «si tot continua amb normalitat, en principi la setmana que ve es podria donar el tret de sortida a la construcció de la plataforma».



El cònsol menor va fer aquestes declaracions durant la celebració de la 29a edició del concurs de gossos d’atura celebrat ahir al matí als Planells del Mereig.