Església de Santa Coloma Una de les esglésies més bonica i més antiga d'Andorra

L’Església de Santa Coloma està considerada com una de les esglésies més antiga d’Andorra i és sens dubte una de les més boniques pel particular campanar circular que la fa fàcilment reconei. El petit temple és del segle XI i es creu que la torre llombarda que marca la seva singular silueta és posterior, del segle XII. Té una alçada anormalment elevada, 18 metres, i en ella destaquen les finestres germinades que proporcionen lleugeresa al campanar.



L’interior de l’església es divideix en una única nau rectangular a la qual s’annexa l’absis quadrangular. Tots dos espais estan units per un arc ben decorat. Per dins, la senzillesa és absoluta i convida al recolliment. Encara poden apreciar-se alguns frescos dels segles XII i XIII, una petita sanefa i un ‘agnus dei’ envoltat d’àngels, encara que aquesta és només una mínima mostra de la qual es creu, va ser una de les esglésies amb més decoració pictòrica de la seva època.