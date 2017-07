Encamp oferirà un servei matinal per als infants que van a l’escola

El consell de comú encampà va aprovar, en la seva última sessió abans de vacances, l’establiment d’un nou servei d’acollida i acompanyament dels infants durant les vuit i les nou del matí. I és que durant aquesta franja horària, molts pares ja han hagut d’entrar a treballar, i es troben amb la problemàtica que no saben on deixar els seus fills, ja que les escoles encara no estan obertes.



Per aquest motiu, el comú implementarà el nou servei a partir del mes de setembre, un cop comenci el nou curs escolar. Segons informa l’ANA, el cost del servei del matí serà de 37 euros al mes i els pares podran deixar els nens i nenes als centres esportius d’Encamp i el Pas de la Casa i els monitors se’n faran càrrec i els portaran a les respectives escoles quan sigui l’hora d’entrar.

Una reivindicació / En relació al nou servei, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar durant el consell que la franja horària del matí ha estat «una reivindicació molt demanada pels pares i mares» i que el govern comunal ha «estudiat i ha vist que era viable implementar el servei».



S’amplia el servei / Aquesta prestació s’afegeix a la ja existent entre les cinc i les vuit del vespre, un període on també hi ha molts pares que encara estant treballen i es troben amb la impossibilitat de fer-se càrrec dels seus fills.