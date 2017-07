Notícia S&P alerta del risc d’un mal acord amb la UE i dels litigis del ‘cas BPA’ L’agència de qualificació valora les reformes impulsades pel Govern i apuja el ràting d’Andorra a BBB La seu de l’agència de qualificació Standard & Poor’s a Nova York. Autor/a: BRENDAN MCDERMID

El darrer informe de l’agència de qualificació Standard&Poor’s (S&P) ha apujat la nota que reflecteix la solvència financera del Principat. L’agència celebra la recuperació econòmica que creu que viu el país i valora les reformes dutes a terme pel Govern en el marc de la transparència i l’acostament internacional del sector financer. Per tot, remunta la qualificació del país un grau i la situa en BBB amb prespectiva estable, el que suposa que Andorra es troba actualment un esglaó per sota de la seva situació abans de la crisi de Banca Privada d’Andorra (BPA).



Amb tot, l’agència recorda al Principat que hi ha molts litigis oberts en el marc del cas BPA i que una resolució de la justícia desfavorable al Govern repercutiria en les arques públiques i rebaixaria la nota atorgada. Concretament, en l’informe s’indica que «el procés de resolució de BPA segueix estan subjecte a litigis, que entenem que podrien imposar costos en el pressupost sobirà en cas de fallida judicial».



Així mateix, també alerten de l’impacte que podria tenir un mal acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Tot i que celebren que Andorra hagi pres aquesta decisió i asseguren que en cas que sigui positiu també repercutirà favorablement en la seva avaluació, també recorden els canvis que haurà d’assumir el país amb l’acostament a Europa. Entre d’altres, exposen que des del seu punt de vista «la convergència amb normes internacionals i normes de transparència tendiria a disminuir el risc derivat del sector bancari, però al mateix temps, creiem que pot desafiar el model de negoci dels bancs d’Andorra, que hauran de competir en un mateix camp amb jugadors globals molt més grans».



En aquest sentit, fan èmfasis també en el perill que suposa no comptar amb un banc central andorrà, és a dir, amb un últim prestador. Per aquest motiu, valoren positivament que es tingui en compte entrar a formar part del Fons Monetari Internacional (FMI). S&P espera que abans del 2019 les negociacions amb la UE hagin conclòs per poder analitzar-ne el resultat.



Dependència dels països veïns / L’informe també alerta del risc de la dependència de les economies dels països veïns, especialment d’Espanya, així com de la gran dimensió del sector financer andorrà. Segons l’agència de qualificació, la recuperació econòmica d’Andorra està estretament lligada a la millora de la situació a Espanya «que és el principal soci comercial d’Andorra i la font de la majoria dels visitants». Tot plegat, porta S&P a calcular un increment anual mitjà del PIB real entre el 2017 i el 2020 de l’1,4%. No obstant, puntualitzen, «seguim veient l’economia d’Andorra concentrada, amb una dependència del turisme i el comerç –estretament correlacionades– i les finances».



Valoració positiva del Govern / El ministre de Finances, Jordi Cinca, va considerar en declaracions recollides per l’ANA que la nota emesa per S&P és una «doble bona notícia» ja que no només suposa una millora de la nota del ràting sobirà del país sinó que a més a més, la perspectiva és estable i es veu la possibilitat que la qualificació pugui millorar en el futur.



D’aquesta manera, el titular de Finances va posar en relleu el fet que «sempre que millora el ràting d’un país suposa que s’enforteix la seva credibilitat davant del món» i va recordar que amb la crisi BPA, en només quinze dies, el país va passar d’una qualificació BBB+/A-2 a BBB-/A-3 i perspectiva negativa i que en dos anys no només s’ha millorat aquesta qualificació, quedant fixada en BBB/A-2, sinó que la perspectiva és estable. «Ens ha costat més de dos anys estabilitzar aquesta situació i ara no només és estable, sinó que comencem a pujar la nota», va opinar.



Cinca va reconèixer que la crisi generada per la intervenció de l’entitat bancària va deixar el país en una situació de «debilitat» però que des de l’agència de qualificació es valora que no s’haguessin deixat de banda les reformes i que més enllà de resoldre la crisi que va suposar l’afer BPA, el país hagi continuat treballant per transformar el model fiscal, homologar-se internacionalment en matèria de cooperació i transparència, que s’hagi reforçat la legislació per prevenir el blanqueig i el finançament del terrorisme i s’hagi continuat les negociacions amb la Unió Europea per aconseguir un acord d’associació.



El ministre va manifestar també que aquesta nota «obre la porta a futures noves pujades del ràting si es segueix amb les reformes». Aixi mateix, va celebrar que des d’S&P s’hagin valorat els «canvis radicals» en la legislació que ha assumit la plaça financera, la qual cosa l’ha consolidat. Finalment també va destacar que en la qualificació s’hagi tingut en compte la millora de l’economia, amb registres favorables en totes les dades macroeconòmiques.