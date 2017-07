Les guarderies d’Escaldes costaran més els dissabtes

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar, en la darrera sessió de consell, una modificació dels preus públics de les dues escoles bressol comunals, que fins ara costava 348 euros de dilluns a dissabte. Tenint en compte la baixa afluència d’infants durant els dissabtes, la corporació mantindrà el mateix preu per al servei de dilluns a divendres, i les famílies que desitgin portar els fills el dissabte al matí, hauran d’abonar un plus de 40 euros al mes, independentment del nombre de caps de setmana que hi portin els infants.



Segons informa l’ANA, l’objectiu de la mesura és conscienciar els pares de l’alt cost econòmic i de personal que representa mantenir el servei els dissabtes.

L’opinió de l’oposició / Des de l’oposició comunal, la consellera del PS, Cèlia Vendrell, considera que amb aquesta mesura es fa un «augment encobert» dels preus de les guarderies. A més, reclama que es «replantegi el model que tenim, per tal d’oferir una solució pública a les necessitats de tota la població, no només d’alguns».