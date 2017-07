Notícia Gurruchaga queda «encantat» amb la seva primera visita al país L’artista va fer una recopilació dels grans èxits dels darrers 40 anys L’artista Javier Gurruchaga, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Sant Julià de Lòria es va convertir ahir en una de les parades de la gira per celebrar els 40 anys de Javier Gurruchaga i l’orquestra Mondragón. El concert, que va portar per nom el títol de l’últim disc, Anda Suelto Satanás, va repassar tots els gran èxits que l’artista basc ha anat creant al llarg de les darrere quatre dècades.



Gurruchaga va fer una roda de premsa abans del concert, i durant aquesta, va destacar que està completament «encantat» d’haver pogut tocar «en una terra tan mitificada com aquesta, la veritat és que m’ha fet molta il·lusió».



Segons informa l’ANA, durant el concert, que es va celebrar a la plaça de la Germandat, també es va poder escoltar el nou single anomenat Que Viene Trump, dedicat a l’actual president dels Estats Units. Precisament, Gurruchaga va voler recalcar que la caricatura de Trump l’ha impulsat perquè creu que s’han de denunciar aquest tipus de personatges públics. De fet, va apuntar que Trump és «tan estúpid, tan idiota, tan ridícula i tan fatxa, que cada vegada em fa menys gràcia caricaturitzar-lo». Amb aquestes paraules, l’artista basc va carregar durament contra el president americà i va recalcar que ha fet «moltes barbaritats».



La festa continua / La festa major laurediana continuarà avui amb el ball de la dama blanca a càrrec de la Colla de Geganters i amb la Cobla Vents de Riella. L’actuació s’iniciarà a les sis de la tarda a la Plaça Major. I a les 10:30 hores començarà un dels plats forts de la gran festa de la parròquia. Ramon Mirabet pujarà sobre l’escenari de la plaça de la Germandat i ho farà acompanyat per l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).



La festa major de Sant Julià clourà demà amb havaneres i rom cremat i amb un castell de focs llençat des de la Terra Bogada, que començarà a les onze de la nit.