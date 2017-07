Manuel Pena guanya l’Open Internacional al desempat

Emoció fins al final per decidir al campió de l’Open Internacional d’Andorra. L’espanyol Manuel Pena, l’únic que va ser capaç en aquesta edició de ser líder en solitari, va guanyar el torneig en el desempat.



Arribava a la darrera jornada a la primera posició. Unes taules li eren suficients, però va veure com a la novena i última ronda el superava el seu comptriota Daniel Forcen. Per altra banda, l’israelià Alexander Kaspi superava al també hebreu Ido Ben Artzi, que provocava que amb tot jugat es produís una triple igualada al capdavant de la classificació. El campió de la 35a edició s’havia de decidir en el desempat, però els dos primers van empatar en performance, fet que va portar a un segon desempat, on aquí Pena sí que va imposar-se. El segon lloc era per a Forcen i el tercer per a Kaspi. Amb 7 punts van conloure l’hindú P. Iniyan i l’espanyol Alfonso Jerez, que van ser quart i cinquè, respectivament. El més destacat per part andorrana va ser Robert Alomà, que va finalitzar amb cinc punts. Raül Garcia en va sumar 4,5. El millor juvenil del Principat va ser Josep Maria Ribera amb quatre.