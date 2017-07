Andrea Sinfreu es proclama campiona del món de joves

Els Campionats del Món de joves celebrats a Andorra seran recordats especialment per Andrea Sinfreu. Si divendres guanyava la medalla de bronze a la cursa vertical, ahir s’imposava a l’Skyrace a la categoria A, la de 16 i 17 anys.



L’andorrana va saber gestionar la carrera des d’un inici, controlant a les rivals i sent conscient dels seus punts forts. «Com sóc millor en pujada que en baixada, he intentat anar al màxim a les ascensions i aguantar als descensos. Era una cursa dura, amb 1.400 metres de desnivell i no tothom està acostumat a córrer aquests desnivells», admetia Sinfreu, que va vèncer amb un registre de 2.16.08 hores. Segona va ser l’espanyola Jana Aguilar (2.21.26) i tercera l’estatunidenca Erin Magill (2.26.18). En masculí, el millor dels andorrans va ser Marcel Prat, va que finalitzar a la 10a posició amb 2.15.19. Tot seguit entrava Gerard Rogé, que va ser 11è amb 2.16.29. La victòria en aquesta cursa va ser per a l’espanyol Nicolás Molina (1.49.15). El van acompanyar al podi el francès Vincent Trouller (1.52.37) i l’espanyol Arnau Cases (1.56.57).



A la categoria B, el més destacat dels nacionals era Hugo Llata, que signava el 6è lloc amb 1.52.09. Arnau Soldevila va ser 11è (1.57.20) i Carles Serra 25è (2.24.48). La medalla d’or se la va adjudicar el suís Roberto Delorenzi (1.39.52). El van seguir a la classificació l’espanyol Marc Trasserra (1.44.22) i l’italià Luca Lizzoli (1.48.10). Arnau Anguera, entrenador de l’equip júnior de la Federació Andorrana de Muntanyisme, destacava que el seu conjunt «ha pogut mesurar forces amb les grans potències mundials i saber que pot estar al capdavant. Aquests campionats ens han servit també per veure què podem millorar».