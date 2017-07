Margarit es consagra batent el rècord a l’Skyrace Comapedrosa

Un bon nombre de corredors, tant en categoria masculina com en femenina, es presentaven a l’Skyrace Comapedrosa amb opcions reals de victòria. La competitivitat presentava nivells elevats i no va decebre. L’espanyol Jan Margarit segueix demostrant que és un dels atletes de present i futur que estan cridats a ser una referència. Va ser el guanyador, amb rècord de la prova inclòs. En noies Sheila Avilés en una remuntada final assolia el triomf.



Els corredors afrontaven un recorregut de 21 quilòmetres amb 2.280 metres de desnivell positiu, en un dia marcat per la calor i el vent que es presentava a les cotes altes. El ritme imposat d’inici va ser ràpid. Margarit a meitat de cursa ja era líder, encapçalant la prova al refugi del Pla de l’Estany i coronava primer el pic del Comapedrosa. No deixaria escapar la privilegiada posició que ocupava per ser primer a Arinsal amb un temps de 2.35.36 hores, que significa un nou rècord de la cursa rebaixant en quasi cinc minuts el que posseïa fins ara Tom Owens. Aquesta és la segona victòria consecutiva de Margarit a les Migu Run Skyrunner World Series, després que la setmana anterior guanyés la Dolomites Skyrace. La segona plaça va ser per a l’italià Marco de Gasperi amb 2.41.50 i la tercera pel japonès Rui Ueda amb 2.44.54.



El millor andorrà va ser Marc Casal, que va concloure a la novena posició amb un crono de 2.53.53. El seu germà Òscar era 11è amb 2.54.48. Dels nacionals Martí Lázaro era 17è (2.59.15), Àlex Rodríguez 42è (3.25.02), David Méndez 58è (3.41.27), Sintu Vives 72è (3.46.11), Pedro Correia 80è (3.51.52), Juan Salvador Brandimarte 82è (3.52.37), Carlos Fernández 85è (3.53.50), Dani Núñez 87è (3.56.56), Joan Parra 97è i tercer en màster (4.00.44), Manolo Jiménez 108è (4.06.44), Dani Marín 109è (4.07.33), Mario Rui Menier 123è (4.13.02), Damian Iglesias 135è (4.20.05), Fran Álvarez 152è (4.29.51), Antonio Gomes 173è (4.43.59), Benjamin Carvalho 186è (4.48.03), Eduard Ruano 222è (5.11.51), Albertini Garcia 277è (6.17.07) i Guy Brouillet 280è (6.20.46).



En categoria femenina la cursa va ser molt més emocionant, sobretot en el tram final. L’espanyola Laura Orgué dominava la prova i semblava que no se li escaparia la victòria. Tenia quatre minuts d’avantatge sobre Avilés al Comapedrosa, i aquesta va decidir arriscar en el descens per tractar d’atrapar i superar a la seva compatriota. El ritme que va posar va ser tal que va aconseguir el seu objectiu, guanyant amb un registre de 3.17.16. Aquesta és la seva primera victòria a les Sèries Mundials. Orgué va concloure segona amb 3.19.29 i tercera era la japonesa Takako Takamura amb 326.43, que aconseguia superar a les estatunidenques Hillary Gerardi i Megan Kimmel per pujar al podi. De les corredores nacionals, Queralt Riba va ser 10a (3.42.48), Imma Parrilla 16a (4.08.28), Txell Costa 25a (4.55.36) i Susana Fernandes 30a (5.31.00).



La jornada també comptava amb l’Skyrace Arinsal, amb un itinerari de 15 km i 1.415 m de desnivell. En masculí el vencedor era l’espanyol Marc Garcia amb 1.54.53, seguit pel seu compatriota Anartz Artola (1.57.25) i el japonès Nagi Murofushi (1.57.45). David Pérez va ser 20è (2.15.05), Lucas Mouret 22è i tercer en cadet (2.16.31), Augusto Costa 24è (2.18.02), Edu Salerno 38è (2.26.57), Didier Amalric 48è (2.37.11), Javi Belmonte 55è (2.47.25), Javier González 70è (3.07.13), Albert Garcia 80è (3.21.07), Jonathan González 83è (3.23.11) i Jordi Riera 97è (3.44.06). En noies el triomf se l’adjudicava la suïssa Deborah Nemie amb 2.13.41. La van acompanyar al podi les espanyoles Maria Beringues (2.15.55) i Giulia Portaluri (2.23.33). Paulina Fisz era 22a amb 3.57.05.